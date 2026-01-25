Tempestade de inverno mata dois e deixa 1 milhão sem luz nos EUA

Uma intensa tempestade de inverno paralisa grande parte dos Estados Unidos neste domingo, 25. Ao menos duas mortes já foram registradas e mais de 1 milhão de pessoas estão sem energia elétrica.

O fenômeno, descrito por meteorologistas como um dos piores das últimas décadas, colocou cerca de 185 milhões de pessoas sob alertas meteorológicos e levou 23 estados — do Sul ao Nordeste — a decretarem estado de emergência.

As vítimas fatais foram registradas na Louisiana. Os dois homens morreram de hipotermia no condado de Caddo. No Texas, uma terceira morte é investigada em Austin com suspeita de relação direta com o frio congelante.

A situação é agravada pela falta de luz: o monitoramento do PowerOutage.us indicava mais de 900 mil clientes no escuro até o início desta manhã, com o impacto mais severo em estados como Tennessee, Mississippi e Louisiana, onde tempestades de gelo são raras e a infraestrutura menos preparada.

Caos nos transportes e esportes

O setor aéreo enfrenta um colapso logístico. Mais de 12 mil voos programados para este fim de semana foram cancelados, afetando aeroportos estratégicos em Washington, Filadélfia e Nova York. O impacto chegou até à elite do esporte: a NBA anunciou o adiamento da partida entre Dallas Mavericks e Milwaukee Bucks, que ocorreria na terça-feira, porque a equipe de Dallas não conseguiu decolar devido à neve acumulada nas pistas.

As condições de tráfego são consideradas "catastróficas" pelo Serviço Nacional de Meteorologia (NWS). Autoridades reforçaram pedidos para que a população evite estradas, prevendo que o acúmulo de gelo torne as vias intransitáveis por pelo menos uma semana. Em Washington e Missouri, o acúmulo de neve já ultrapassa os 20 centímetros, enquanto supermercados registram prateleiras vazias com moradores estocando mantimentos.

O fenômeno do vórtice polar

Cientistas explicam que a tempestade é fruto de uma massa de ar ártico vinda do Canadá, impulsionada por perturbações no vórtice polar. Esse fenômeno tem se tornado mais frequente nas últimas duas décadas, possivelmente devido ao aquecimento acelerado do Ártico, que enfraquece a barreira de ventos que isola o ar gelado no polo.

As previsões são pessimistas para os próximos dias: a sensação térmica deve cair para valores entre –20 °C e –30 °C em grande parte do leste americano, podendo atingir extremos de –45 °C em áreas isoladas. O presidente Donald Trump afirmou estar monitorando a trajetória da tempestade e recomendou que os cidadãos permaneçam abrigados. Escritórios federais e escolas devem permanecer fechados nesta segunda-feira por precaução.