Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump celebra novo mapa eleitoral do Texas e diz que Indiana e Flórida querem imitá-lo

Câmara dos Representantes do Texas aprovou um novo mapa eleitoral que faria com que os republicanos somassem cinco assentos a mais para esse estado no Congresso

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10h48.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou a "grande vitória" do Texas ao aprovar, provisoriamente, um novo mapa eleitoral que faria os republicanos somarem mais assentos nas eleições de meio de mandato, e garantiu que outros estados como Flórida e Indiana estão buscando fazer o mesmo que o estado sulista.

Foi assim que Trump reagiu em sua rede social própria, a Truth Social, depois que a Câmara dos Representantes do Texas aprovou um novo e controverso mapa eleitoral que faria com que os republicanos somassem cinco assentos a mais para esse estado no Congresso nas eleições de meio de mandato.

"Grande VITÓRIA para o Grande Estado do Texas!!! (...). O Texas nunca nos decepciona", comemorou Trump.

O republicano, que garantiu que outros estados como Flórida e Indiana buscam fazer o mesmo que o Texas, defendeu que mais assentos para o Partido Republicano significam "menos" criminalidade, uma melhor economia e uma segunda emenda - a relativa ao direito de possuir e portar armas - mais "forte".

Mais assentos republicanos também significam "felicidade e paz", continuou Trump na Truth Social, onde também convocou os republicanos a pararem o voto por correio - uma "fraude total" - e a se agarrarem a cédulas físicas antes que seja tarde demais.

"Se fizermos essas duas coisas, ganharemos cem assentos a mais, e o jogo DESONESTO da política vai acabar. Deus abençoe a América", concluiu Trump, que garantiu na segunda-feira que assinará uma ordem executiva para acabar com o voto por correio e as máquinas de votação para "trazer honestidade" às eleições legislativas de meio de mandato de 2026.

A aprovação provisória do mapa eleitoral do Texas, à qual os democratas se opuseram com afinco, mas sem resultado, dada a maioria republicana na Câmara dos Representantes do Texas, representa um avanço no plano de Trump para manter a maioria da Câmara dos Estados Unidos nas eleições de meio de mandato.

Os pleitos serão realizados em novembro de 2026 e renovarão a totalidade da Câmara e um terço do Senado.

Com o novo mapa do Texas, vários dos distritos que atualmente têm representação democrata seriam ameaçados, em especial distritos de maiorias latinas e afro-americanas.

Dessa forma, os republicanos poderiam passar a controlar 30 dos 38 assentos que correspondem ao estado do Texas na Câmara, frente aos 25 que ostentam atualmente.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)Donald Trump

Mais de Mundo

Carros, aço e alumínio: o que pode mudar no acordo comercial entre EUA e União Europeia

Israel começa ofensiva para conquistar a Cidade de Gaza e ampliar controle sobre a região

Zelensky afirma que pode se reunir com Putin na Suíça, Áustria ou Turquia

Coreia do Norte constrói base secreta de mísseis perto da fronteira com a China, diz relatório

Mais na Exame

Carreira

Essa frase de sete palavras faz o ChatGPT revisar seu texto como um editor profissional

Pop

Irmãos Menendez têm audiência para liberdade condicional nesta quinta; relembre o caso

Mercados

Cotado para substituir Jerome Powell, James Bullard diz que Fed precisa proteger status do dólar

Um conteúdo Bússola

Com apoio de grandes empresas, instituto no Rio forma jovens de altas habilidades da rede pública