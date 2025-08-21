Trump celebra novo mapa eleitoral do Texas e diz que Indiana e Flórida querem imitá-lo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou a "grande vitória" do Texas ao aprovar, provisoriamente, um novo mapa eleitoral que faria os republicanos somarem mais assentos nas eleições de meio de mandato, e garantiu que outros estados como Flórida e Indiana estão buscando fazer o mesmo que o estado sulista.

Foi assim que Trump reagiu em sua rede social própria, a Truth Social, depois que a Câmara dos Representantes do Texas aprovou um novo e controverso mapa eleitoral que faria com que os republicanos somassem cinco assentos a mais para esse estado no Congresso nas eleições de meio de mandato.

"Grande VITÓRIA para o Grande Estado do Texas!!! (...). O Texas nunca nos decepciona", comemorou Trump.

O republicano, que garantiu que outros estados como Flórida e Indiana buscam fazer o mesmo que o Texas, defendeu que mais assentos para o Partido Republicano significam "menos" criminalidade, uma melhor economia e uma segunda emenda - a relativa ao direito de possuir e portar armas - mais "forte".

Mais assentos republicanos também significam "felicidade e paz", continuou Trump na Truth Social, onde também convocou os republicanos a pararem o voto por correio - uma "fraude total" - e a se agarrarem a cédulas físicas antes que seja tarde demais.

"Se fizermos essas duas coisas, ganharemos cem assentos a mais, e o jogo DESONESTO da política vai acabar. Deus abençoe a América", concluiu Trump, que garantiu na segunda-feira que assinará uma ordem executiva para acabar com o voto por correio e as máquinas de votação para "trazer honestidade" às eleições legislativas de meio de mandato de 2026.

A aprovação provisória do mapa eleitoral do Texas, à qual os democratas se opuseram com afinco, mas sem resultado, dada a maioria republicana na Câmara dos Representantes do Texas, representa um avanço no plano de Trump para manter a maioria da Câmara dos Estados Unidos nas eleições de meio de mandato.

Os pleitos serão realizados em novembro de 2026 e renovarão a totalidade da Câmara e um terço do Senado.

Com o novo mapa do Texas, vários dos distritos que atualmente têm representação democrata seriam ameaçados, em especial distritos de maiorias latinas e afro-americanas.

Dessa forma, os republicanos poderiam passar a controlar 30 dos 38 assentos que correspondem ao estado do Texas na Câmara, frente aos 25 que ostentam atualmente.