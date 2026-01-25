Tempestade de inverno nos EUA deixa 230 mil sem luz; sensação térmica chega a - 40ºC

Uma megatempestade de inverno avança pelos Estados Unidos e já provocou o cancelamento de mais de 4 mil voos, deixou ao menos 230 mil residências e empresas sem energia elétrica e levou 17 estados a declararem estado de emergência. Classificada como histórica pelo presidente Donald Trump, a tempestade afeta os dois terços do país e deve se intensificar nos próximos dias, segundo meteorologistas.

As previsões indicam neve intensa, granizo, chuva congelante e temperaturas perigosamente baixas se espalhando do Vale do Mississippi ao Nordeste, com risco de impactos “incapacitantes a localmente catastróficos”, especialmente nas regiões Sudeste, Meio-Atlântico e Grandes Planícies. O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS) emitiu alertas para acúmulo catastrófico de gelo e sensação térmica extremamente baixa.

Segundo a CBS News, que cita previsões do Serviço Nacional de Meteorologia, a sensação térmica no sábado, 24, chegou a -40 °C em partes do Meio-Oeste, patamar em que a pele humana pode congelar em menos de dez minutos.

“Mantenham-se seguros e aquecidos”, escreveu Trump em publicação na rede Truth Social.

O presidente autorizou a declaração de emergência para os estados da Carolina do Sul, Virgínia, Tennessee, Geórgia, Carolina do Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e Virgínia Ocidental.

Infraestrutura sob pressão

O Departamento de Energia dos EUA autorizou operadoras de energia a acionarem recursos emergenciais para evitar apagões em regiões críticas. No Texas, centros de dados foram autorizados a ativar geradores de reserva. Já a PJM Interconnection, que opera no Atlântico Médio, recebeu permissão para utilizar “recursos específicos” mesmo que em desacordo com licenças ambientais ou restrições estaduais. As informações são da Reuters.

As concessionárias, como a Dominion Energy, que opera na Virgínia e atende à maior concentração de data centers do mundo, alertam que o acúmulo de gelo pode causar um dos maiores eventos climáticos da história recente da empresa. Em algumas áreas, a expectativa é de até 45 centímetros de neve e mais de 1,2 cm de gelo acumulado — o suficiente para derrubar árvores e linhas de transmissão.

“Temos dezenas de milhares de pessoas no Sul sem eletricidade”, afirmou a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. “Equipes já estão trabalhando para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível.”

Riscos continuam nos próximos dias

A tempestade, que se origina de uma frente de baixa pressão sobre a costa do Golfo do México, seguirá rumo ao Atlântico, reforçada por uma segunda frente ao longo da Costa Leste. A expectativa é que as nevascas se intensifiquem até terça-feira, 27, com destaque para New England, onde são esperadas cerca de 45 centímetros de neve.

Além da neve, há risco de chuvas fortes e tempestades severas neste domingo, 25, e na segunda-feira, 26, ao longo da Costa Central do Golfo. O Centro de Previsão de Tempestades classificou essas áreas com nível 2/5 de risco, o que indica ameaça de tornados, relâmpagos frequentes e ventos com rajadas perigosas.

No Norte, o avanço de massas de ar polar deve manter as temperaturas extremas, com sensação térmica abaixo de -30°C em várias regiões.