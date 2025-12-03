EUA pode bater recorde de frio, com queda de até 17 graus negativos

Uma massa de ar polar deve provocar temperaturas abaixo de -17 °C nos Estados Unidos, com potencial de bater recordes históricos entre o centro e o leste do país.

Segundo alerta divulgado nesta quarta-feira, 3, pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, o Serviço Nacional do Clima (NWS, na sigla em inglês), o fenômeno vem acompanhado de tempestades de inverno e condições de nevasca em várias regiões.

A previsão atinge até 220 milhões de pessoas em mais de 30 estados, segundo as estimativas citadas pela imprensa norte-americana. O órgão aponta que o frio mais intenso se concentrará nas regiões do Meio-Oeste, Vale do Ohio e Atlântico Médio, onde as temperaturas mínimas devem cair abaixo de zero já na quinta-feira, 4. Em áreas do Meio-Oeste, os termômetros podem marcar até -23 °C, o que pode igualar ou superar recordes diários.

A previsão do NWS destaca a persistência de um padrão atmosférico semelhante ao inverno, com sucessivas frentes frias e uma depressão ampla que manterá temperaturas abaixo da média no centro e leste dos EUA até o fim da semana.

Entre os efeitos previstos estão o risco elevado de hipotermia e congelamento, levando autoridades a orientarem a população a permanecer em locais cobertos e reforçar a proteção contra o frio.

O aviso meteorológico de inverno se estende também às Montanhas Rochosas, planícies elevadas, região dos Grandes Lagos e noroeste do Pacífico. Nestas áreas, as condições favorecem formação de neve intensa e ventos fortes.

Exceções e padrões regionais

Enquanto boa parte do país se prepara para temperaturas extremas, o sudeste dos EUA enfrenta um quadro diferente. Previsões indicam chuvas intensas com potencial para inundações súbitas em alguns estados da região. Já a Flórida deve registrar máximas acima dos 26 °C em cidades como Miami, Fort Lauderdale e West Palm Beach, sob influência de um sistema de alta pressão.

Desde outubro, o NWS já indicava um inverno dividido nos EUA, com expectativa de frio intenso no noroeste do Pacífico, Alasca e regiões do norte como Montana, Minnesota e Dakota do Norte, contrastando com temperaturas acima da média no leste, sudoeste e no estado da Flórida.

(Com informações da agência EFE)