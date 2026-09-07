Trump faz 37 posts com IA e provoca com temas de guerra, ações e território

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez dezenas de publicações com imagens aparentemente geradas por inteligência artificial no Truth Social neste domingo, 6.

A sequência durou mais de dez horas e incluiu conteúdos sobre política, guerra, território e mercado financeiro. Foram contabilizados 37 posts.

Entre as imagens estavam uma com a frase “The Moon Is Ours”, outra que renomeava o Novo México como “New America”, além de montagens com George Washington, robôs futuristas e referências ao Irã.

Trump publica “A Lua é nossa” e “New America”

Em uma das imagens, a Lua aparecia ao lado da bandeira americana e da frase “The Moon Is Ours”, ou “A Lua é nossa”. Outra substituía o nome do estado do Novo México por “New America”.

Também houve posts que classificavam o Estreito de Ormuz como “novo território dos EUA” e chamavam o Lago Ontário de “Lake America”.

George Washington, Hulk Hogan e robôs aparecem nas imagens

Trump também surgiu em cenas fictícias.

Uma montagem mostrava George Washington ao lado do presidente no Salão Oval. Em outra, Trump aparecia caracterizado como Hulk Hogan, com uma faixa no estilo MAGA.



Outras imagens o colocavam cercado por robôs futuristas e em um centro de comando inspirado na Força Espacial.

Irã também aparece na sequência

O Irã foi outro tema recorrente em mais de uma postagem feita por Trump nas redes sociais, em insinuação direta à tomada do território. Uma das imagens mostrava a ilha de Kharg acompanhada da mensagem “Bye bye, Kharg”. Outra retratava o presidente estadunidense cercado por robôs com a frase “Give Them Nightmares”.

Trump fala em “centenas de bilhões” em ações

Em outro post, Trump afirmou ter feito “centenas de bilhões de dólares” em ações e outros ativos para os Estados Unidos.

A publicação mostrava o presidente diante de monitores acompanhando o mercado financeiro. Ele afirmou que os ganhos teriam sido obtidos para o país, e não para benefício próprio.

A publicação não apresentou provas para sustentar o valor citado. A CNBC mencionou, como contexto, a participação de 10% do governo americano na Intel, adquirida em agosto de 2025 e posteriormente avaliada em mais de US$ 50 bilhões.

Robert De Niro aparece em montagem

O ator Robert De Niro, crítico de Trump, também apareceu em uma das imagens. A montagem mostrava o ator segurando uma camiseta com a frase “Trump Is My President”, "Trump é meu presidente", em português, com uma legenda hostil.