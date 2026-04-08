Setor de serviços responde por 57% do PIB e lidera crescimento na China

O setor de serviços da China respondeu por 57,7% do PIB em 2025 e concentrou 61,4% da contribuição para o crescimento econômico, consolidando-se como principal motor da economia pelo 11º ano seguido.

No período, o valor agregado do setor superou RMB 80 trilhões pela primeira vez, segundo dados oficiais.

O Plano Quinquenal estabelece metas para ampliar a qualidade, a eficiência e a competitividade dos serviços. O objetivo inclui apoiar a modernização industrial, atender à demanda da população e ampliar a geração de empregos.

Além disso, o avanço da renda e a mudança demográfica alteraram o padrão de consumo. A demanda passou a priorizar qualidade, o que impulsiona segmentos como turismo, cultura, esportes, saúde, cuidados com idosos e educação.

Áreas como pesquisa e desenvolvimento, gestão da cadeia de suprimentos, inspeção, certificação e logística registram expansão. Com isso, a inovação tecnológica acelera a modernização dos serviços e amplia a integração com a manufatura, o que cria novos modelos de negócio.

Nos dois primeiros meses de 2026, as vendas no varejo de serviços cresceram 5,6% na comparação anual, acima do varejo de bens. Em 2025, os serviços responderam por 46,1% do gasto per capita de residentes urbanos e rurais, o que ampliou seu peso na demanda interna.