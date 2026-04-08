Em apenas 10 meses, chinesa Jovi supera metas e marca nova fase de expansão no Brasil

O lançamento do V70 5G, novo smartphone voltado ao segmento intermediário premium, marca um ponto de virada para a Jovi no Brasil.

A empresa afirma que 2026 será um ano de expansão no país, com novos pontos de venda, fortalecimento da produção local e continuidade no lançamento de produtos adaptados ao consumidor brasileiro. Em dez meses, a fabricante atingiu mil funcionários, dois meses antes do planejado, e elevou sua capacidade de produção em Manaus para 500 mil aparelhos por ano.

Esse avanço permitiu à marca ocupar as prateleiras das três maiores operadoras do país e de grandes varejistas, como o Magazine Luiza. A empresa projeta alcançar 1.800 pontos de venda físicos em todo o território nacional até o fim de abril.

Estratégia baseada em dados do consumidor brasileiro

A Jovi estruturou seu portfólio com base em pesquisas diretas com consumidores no Brasil. Foram mais de 4 mil entrevistas individuais, além de estudos com institutos externos e análise de dados de uso real dos aparelhos.

“Com base nessas entrevistas, estruturamos nosso portfólio para o Brasil e alcançamos 10 produtos lançados em 10 meses, incluindo o V70, que já registra crescimento de 40% nas vendas iniciais em relação ao modelo anterior”, afirmou André Varga, diretor de Produtos da Jovi.

Segundo a companhia, os dados indicam um comportamento específico do usuário brasileiro: uso mais intenso de câmera, especialmente para selfies, retratos e vídeos, em comparação com a média global. Esse padrão orientou o posicionamento do V70.

“Identificamos que 89% do tempo de uso está concentrado em redes sociais, vídeo e mensagens. A partir disso, ampliamos as pesquisas em diferentes regiões do país e em universidades para entender quais recursos realmente fazem sentido para o consumidor brasileiro”, disse Douglas Issii, gerente de produtos sênior da Jovi.

V70 aposta em câmera potente e bateria de 7.000 mAh

O V70 foi lançado em duas versões (8 GB + 256 GB e 8 GB + 512 GB), com preços de R$3.499 e R$3.999.

O modelo chega ao mercado com câmera principal de 200 megapixels, zoom de até 30x com inteligência artificial e gravação em 4K nas câmeras frontal e traseira. O aparelho inclui estabilização óptica, recursos voltados para retrato e um sistema de iluminação embutido chamado “Aura Light”.

Outro destaque é a bateria de 7.000 mAh, com promessa de até 2 dias de uso intenso e carregamento completo em cerca de 78 minutos com carregador de 90W. O modelo também incorpora tecnologias para reduzir o desgaste da bateria ao longo do tempo.

Na parte de hardware, o smartphone utiliza processador MediaTek Dimensity 7360, tela AMOLED de 6,83 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e certificações IP68 e IP69 contra água e poeira. O sistema operacional é o Origin OS, instalado de fábrica.