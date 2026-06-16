Sem seleção nos gramados, fãs na China acompanham árbitro icônico

Com a ausência de um time na Copa, fãs chineses de futebol olham para outro representante nacional: o árbitro Ma Ning, que, conhecido por sua arbitragem severa, recebe o apelido de "Mestre dos Cartões". Essa será a segunda Copa de Ma Ning, após ter arbitrado jogos no Catar, em 2022. Todavia, o árbitro é certificado pela FIFA desde 2011.

Em casa, o árbitro já foi uma figura polarizadora: em jogos domésticos, foi muito vaiado por suas decisões polêmicas ao longo de sua carreira. Em um único jogo particularmente intenso de 2015, em Xangai, Ma distribuiu nove cartões amarelos e três cartões vermelhos, o que cimentou sua fama nas redes sociais na China e rendeu o apelido.

Sua nova conta oficial na rede social RedNote, criada no mês passado, já alcançou mais de 200 mil seguidores. Antes uma figura divisiva, o único representante do país na arbitragem do torneio passou a ser celebrado como símbolo de orgulho nacional, o que impulsionou hashtags que acumularam milhões de visualizações em diferentes plataformas. Refletindo sua popularidade, Ma Ning obteve patrocínios de algumas das maiores marcas chinesas, incluindo a Lenovo e a Hisense.

"Outros países assistem aos jogos de suas seleções; nós assistimos ao nosso árbitro distribuir cartões", escreveu um usuário da plataforma chinesa RedNote.

Sensação na China

Logo da rede social chinesa, Weibo, equivalente ao Twitter. Hashtags sobre Ma Ning nas redes viralizaram ida de árbitro para a Copa (Costfoto/NurPhoto /Getty Images)

Uma das primeiras publicações de Ma nas redes sociais foi uma foto tirada em frente a um aeroporto antes de embarcar para o torneio, acompanhada da legenda: “Vamos lá!”.

A postagem rapidamente gerou reações bem-humoradas entre os internautas chineses. Na plataforma Weibo, equivalente ao Twitter, um usuário brincou que a bagagem do árbitro “provavelmente está cheia de cartões amarelos e vermelhos”. Já no RedNote, outro comentário sugeriu que Ma “não precisava de cartão de embarque, bastava mostrar um cartão vermelho”.

O entusiasmo em torno do árbitro também tem mobilizado torcedores chineses, que afirmam estar dispostos a acompanhar suas atuações nas partidas apesar da diferença de fuso horário, que varia entre 12 e 16 horas em relação aos países-sede do torneio. Até mesmo pessoas que não acompanham futebol estão animadas para as aparições de Ma.

“Só conheço jogadores famosos como Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé”, disse Debbie Wang, que admite não acompanhar o esporte, mas contou à CNN que acompanhará as partidas de Ma. “Estou extremamente curiosa para saber quantos cartões Ma Ning vai emitir.”

Para o mesmo veículo, o cidadão de Pequim Ted Cui, que acompanha o esporte, também compartilha o sentimento:

“[Ma] é o único que vai para a Copa do Mundo; acho que vamos apoiá-lo”, disse Cui à CNN. O entrevistado, que já assistiu a muitos jogos apitados por Ma, o considera “sem dúvida um dos melhores árbitros da China e até mesmo de toda a Ásia”.

Por sua vez, o árbitro encara o desafio de forma humilde, mas confiante:

“Durante a Copa do Mundo, aprenderemos com afinco com os árbitros mais destacados do mundo e traremos essa valiosa experiência de volta à China para contribuir com o fortalecimento da formação e do desenvolvimento dos árbitros chineses”, disse Ma à mídia estatal chinesa antes de partir para as Américas.

“Também nos empenharemos ao máximo para demonstrar o estilo e a postura dos árbitros chineses no palco da Copa do Mundo.”

Ma está agora em Miami para um período de treinamento de dez dias para árbitros, no qual se junta aos únicos dois outros representantes chineses: o árbitro assistente Zhou Fei e o árbitro assistente de vídeo Fu Ming. As funções de Zhou e Fu envolvem o apoio aos árbitros principais a partir da lateral do campo.

A seleção chinesa participou do torneio apenas uma vez, em 2002, quando foi eliminada da fase de grupos sem marcar gols. Desde então, não conseguiram mais se qualificar — por isso, a presença unificadora de Ma, Fu e Zhou ganha ainda mais importância entre os fãs do esporte na China.