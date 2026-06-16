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Fase de grupos copa 2026

Argentina x Argélia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto desta segunda-feira, 15 de junho, pelo Grupo J

Argentina x Argélia: modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto. (Imagem gerada por IA/EXAME)

Argentina x Argélia: modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto. (Imagem gerada por IA/EXAME)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 06h02.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Argentina e Argélia, apontando cenário de clara vantagem para os argentinos no jogo desta terça-feira, 16 de junho, pelo Grupo J.

Em termos gerais, a Argentina aparece com 70,8% de chance de vitória contra 9,8% da Argélia, enquanto o empate tem 19,4% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória argentina por 1 a 0, com 15,4% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 2 a 0 com 15,1%, vitória por 1 a 1 com 8,6%, empate por 0 a 0 com 8,0% e vitória argentina por 2 a 1 com 8,3%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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