Governo Trump usa 'Thriller' em vídeos de Halloween que debocham de migrantes

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Halloween, celebrado neste sábado, 31, para divulgar vídeos que fazem referências a filmes de terror e celebram ações contra migrantes e operações militares contra estrangeiros considerados inimigos do país.

A agência de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês), responsável pela campanha de deportações em massa de imigrantes em situação irregular, publicou no X um vídeo de um minuto ao som de "Thriller", sucesso de Michael Jackson.

A publicação começa com uma sequência de referências a filmes de terror e, em seguida, exibe imagens de prisões e migrantes detidos. Em algumas cenas, aparecem legendas como "este sujeito era procurado por homicídio".

🎃 Happy Halloween from your friends at ICE 👻 https://t.co/r6inTmRf8S — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) October 31, 2026

O Departamento de Defesa americano também entrou na campanha. Em uma publicação no X, a pasta divulgou um vídeo em preto e branco com a mensagem "à espreita dos inimigos dos Estados Unidos". A montagem combina imagens de lançamentos de mísseis e tropas em ação com declarações de Trump sobre matar traficantes de drogas.

O vídeo também inclui trechos de discursos do secretário de Defesa, Pete Hegseth, nos quais ele promete matar qualquer pessoa que tire a vida de americanos.

Haunting the enemies of America. 🇺🇸 https://t.co/pSVv5i9XlU — Department of War CTO (@DoWCTO) October 31, 2026

Já o FBI (a Polícia Federal americana) publicou uma animação com uma caricatura de seu diretor, Kash Patel. O vídeo adapta a letra de "Thriller" para apresentar estatísticas sobre o que a agência descreve como uma queda da criminalidade.

If the monsters are out tonight, good thing we hunt monsters for a living. Happy Halloween. 🎃🇺🇸 https://t.co/XwHWGnV1L5 — FBI Rapid Response (@FBI_Response) October 31, 2026

A divulgação dos vídeos segue uma estratégia recorrente da Casa Branca e do próprio Trump, que frequentemente publicam conteúdos provocativos nas redes sociais para mobilizar apoiadores e provocar reações de críticos.

As publicações relacionadas às ações contra imigrantes em situação irregular, em particular, têm sido alvo de críticas. Os conteúdos são denunciados por críticos como degradantes e racistas, por retratarem pessoas detidas em operações migratórias de maneira considerada humilhante.