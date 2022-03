Rússia toma Kherson e amplia ataques contra civis em Kiev e Kharkiv

Tropas russas tomaram nesta quarta-feira, 2, a cidade de Kherson - ponto estratégico entre a Crimeia, dominada pelo Kremlin, e o sul da Ucrânia. Em paralelo, os russos aumentaram o cerco a Kiev e devem intensificar a ação militar para tomar a cidade. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, voltou a ser intensamente bombardeado pela artilharia russa na manhã de hoje, no 7° dia da ofensiva de Moscou contra o território ucraniano.

Guerra na Ucrânia: bares trocam nome do ‘Moscow Mule’ e jogam vodka fora

A queda de Kherson, onde três jogadores de futsal brasileiros estão retidos, é importante porque o controle da cidade de 300 mil habitantes possibilita aos russos ter mais forças para tentar controlar os portos de Odessa e Mariupol.

O prefeito de Kherson, Igor Kolykhaev, e um alto funcionário do governo ucraniano confirmaram que Kherson havia caído. As forças russas cercaram a cidade, disse Kolykhaev, e após dias de intensos combates, as forças ucranianas recuaram em direção à cidade vizinha de Mykolaiv. “Não há exército ucraniano aqui”, disse ele em entrevista. “A cidade está cercada.” Cerca de 10 oficiais russos armados, incluindo o comandante russo, entraram na prefeitura, disse Kolykhaev, e tinham planos de estabelecer um centro administrativo russo lá.

Mais alvos civis na mira

Um alto funcionário do Pentágono disse que as forças russas em toda a Ucrânia continuam a sofrer problemas logísticos e que a liderança militar da Rússia se tornou muito mais agressiva ao atacar a infraestrutura civil dentro das cidades

Bombardeios russos mataram pelo menos 21 pessoas e feriram mais de 110 apenas em Kharkiv, segunda maior cidade do país, nas últimas 24 horas, de acordo com o governador regional Oleg Synegubov. Áreas residenciais e o prédio da administração regional foram atingidos por mísseis russos, segundo os ucranianos.

Outro bombardeio com mortes confirmadas atingiu a cidade de Zhytomyr. Quatro pessoas perderam a vida após uma área residencial ser atingida por um míssil de cruzeiro, que aparentemente era direcionado a uma base aérea próxima. De acordo com Anton Gerashchenko, conselheiro do Ministério do Interior, uma das vítimas seria uma criança.

VEJA TAMBÉM:

Rússia não tem como usar cripto para driblar sanções, dizem especialistas

Por que Putin já perdeu essa guerra, segundo Yuval Harari

Presidenciáveis cobram posição do governo em defesa da Ucrânia

Brasil decide evacuar embaixada na Ucrânia

"Putin está em guerra contra as crianças. Na Ucrânia, onde mísseis estão atingindo escolas infantis e orfanatos, e também na Rússia. David, de 7 anos, Sofia, de 9 anos, Matvey, de 11 anos, Gosha e Liza passaram a noite atrás das grades em Moscou por causa de seus posteres 'No to War'. Isso mostra o quão assustador esse homem é", escreveu Dmytro Kuleba, chanceler da Ucrânia, compartilhando fotos das crianças russas.

Relatos da imprensa ucraniana apontam que alertas sobre ataques aéreos foram emitidos durante toda a madrugada em diferentes cidades do país. Em Kiev, Chernihiv, Sumy, Pyryatyn, Myrhorod e Dnipro, os moradores foram aconselhados a buscar abrigo.

Além dos bombardeios, tropas russas também avançaram pelo território da Ucrânia. No fim da madrugada, o Exército russo anunciou ter tomado o controle da cidade de Kherson, no sul do país.

"Divisões russas das forças armadas assumiram o controle total do centro regional de Kherson", disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov, em declarações transmitidas pela televisão.

"As negociações continuam com o comando russo e a administração local para resolver questões relacionadas à operação das instalações de infraestrutura social, bem como para garantir a ordem e a segurança da população", acrescentou, dizendo que não faltam alimentos na cidade para os civis.

Minutos antes, o prefeito da cidade, Igor Kolikhayev, havia indicado que a cidade ainda estava sob controle ucraniano -- apesar de ter admitido anteriormente que forças russas já controlavam os acessos para Kherson e tinham assumido o controle da estação de trem e do porto.

O exército russo também já conquistou o controle do porto de Berdyansk e está realizando uma dura ofensiva contra Mariupol, também no sul do país.

Em Kharkiv, tropas aerotransportadas da Rússia desembarcaram durante a madrugada. "Um grupo de paraquedistas russos desembarcou em Kharkiv", disse o centro operacional das Forças Armadas da Ucrânia em seu canal Telegram. Segundo o órgão, "os ocupantes atacaram o hospital, o Centro Clínico Médico Militar da Região Norte" e eclodiu uma batalha entre os invasores e os defensores ucranianos.

UE abre as portas para refugiados

A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira, 2, que concederá autorizações de residência temporárias aos refugiados ucranianos e lhes concederá direitos à educação e ao trabalho nos 27 países da União Europeia. A medida ainda precisa ser aprovada pelos estados-membros -- que já expressaram amplo apoio à medida no fim de semana passado.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que "todos aqueles que fogem das bombas de Putin são bem-vindos na Europa. Forneceremos proteção para aqueles que procuram abrigo e ajudaremos aqueles que procuram um caminho seguro para casa."

Apesar de recente, o confronto vem aumentando o número de vítimas a cada dia. Um balanço do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, divulgado antes dos confrontos da madrugada, apontava que 136 civis morreram desde o início da invasão russa, incluindo 13 crianças, e 400 civis foram feridos -- 26 deles menores de idade. O número, de acordo com a própria ONU, devem estar subnotificado.

O último relatório dos militares russos sobre o avanço militar aponta que, desde o início da invasão, 1.502 alvos de infraestrutura militar ucraniana foram destruídos; 47 aviões foram obliterados ainda no solo (e 11 no ar); 472 tanques e outros blindados, bem como 62 lançadores de mísseis e 206 peças de artilharia e morteiros ucranianos foram destruídos.

Do lado ucraniano, uma estimativa das forças armadas indica que 5.840 soldados russos foram mortos em combate. 30 aviões e 31 helicópteros teriam sido destruídos, assim como 211 tanques, 355 carros, 862 veículos blindados, 85 peças de artilharia e duas embarcações. (Com agências internacionais)