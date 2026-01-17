Ucrânia envia negociadores aos EUA para discutir plano de paz com a Rússia

Uma delegação de negociadores da Ucrânia desembarcou nos Estados Unidos neste sábado, 17, para tratar de um possível plano de encerramento da guerra com a Rússia. As conversas envolverão o enviado do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e o genro do republicano, Jared Kushner, segundo um integrante da equipe ucraniana.

O grupo é liderado por Kirilo Budanov, novo chefe do gabinete do presidente Volodimir Zelensky, e tem reuniões previstas em Miami com Kushner, Witkoff e o secretário do Exército dos Estados Unidos, Dan Driscoll.

As tratativas ocorrem após meses de negociações paralelas conduzidas por representantes americanos com Kiev e Moscou, na tentativa de viabilizar um acordo que encerre o conflito.

Permanecem em aberto, no entanto, pontos centrais como o futuro dos territórios ocupados pela Rússia e as garantias de segurança exigidas pela Ucrânia para evitar uma nova ofensiva.

Os novos diálogos acontecem em meio a uma intensificação dos ataques russos contra infraestruturas ucranianas, que deixaram centenas de milhares de famílias sem aquecimento durante o inverno.

"Chegamos aos Estados Unidos. Com [o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional] Rustem Umerov e [o negociador] David Arakhamia, teremos conversas importantes com nossos parceiros americanos sobre os detalhes do acordo de paz", afirmou Budanov nas redes sociais.

O chefe do gabinete presidencial ucraniano acrescentou que "está prevista uma reunião conjunta com Steve Witkoff, Jared Kushner e (o secretário americano do Exército) Dan Driscoll. A Ucrânia precisa de uma paz justa. Estamos trabalhando para alcançar esse resultado".

"Esperamos que haja mais clareza tanto em relação aos documentos que já preparamos eficazmente com a parte americana, como quanto à resposta da Rússia a todo o trabalho diplomático que está sendo realizado", disse Zelensky.

Desde o início de seu segundo mandato, há quase um ano, Trump tem pressionado por um acordo para encerrar a guerra e já demonstrou publicamente frustração com a falta de avanços de ambos os lados.

Zelensky afirmou ainda que, caso um entendimento amplo seja alcançado, a Ucrânia poderá formalizar o acordo durante o Fórum Econômico Mundial, na próxima semana, em Davos, na Suíça.

"Se tudo for concluído, e se houver acordo por parte dos Estados Unidos — porque da nossa parte, em princípio, creio que terminamos — então assinar durante Davos será possível", indicou.

Tanto Zelensky quanto Trump estão confirmados como participantes do fórum.

Enquanto isso, o avanço das forças russas no leste da Ucrânia se intensificou desde o outono boreal, e o Kremlin mantém a posição de que seguirá com a ofensiva militar caso a via diplomática não avance. Até o momento, Moscou rejeitou as propostas de paz apresentadas pelo Ocidente e mantém suas exigências.