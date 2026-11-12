Putin recebe enviados de Trump; Zelensky vê chance de acordo com Rússia até 2027

Os enviados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegaram a Moscou nesta quinta-feira, 12, para uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia.

Jared Kushner, genro de Trump, e Steve Witkoff desembarcaram na capital russa após dois dias de conversas trilaterais em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Os encontros abriram uma possibilidade de avanço diplomático, segundo representantes americanos e ucranianos.

O representante especial de Putin, Kiril Dmitriev, publicou na rede social X um vídeo da chegada dos emissários ao aeroporto Vnukovo, em Moscou.

Kushner afirmou que a reunião com Putin servirá para revisar as propostas discutidas em Abu Dhabi. Segundo ele, os negociadores identificaram "algumas oportunidades" para avançar nas conversas.

Após o encontro no Kremlin, os dois enviados devem viajar a Dublin, na Irlanda, para apresentar os resultados das negociações ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Zelensky vê oportunidade de acordo, mas mantém cautela

Zelensky, que chegou à Irlanda na noite de quarta-feira, 11, afirmou que existe uma "janela de oportunidade" para encerrar a guerra antes de 2027.

"O importante é que os americanos foram até Putin com propostas concretas. Gostaria muito que voltassem a Dublin com propostas concretas", declarou o presidente ucraniano.

Apesar da expectativa, Zelensky disse manter uma postura de cautela diante das negociações, embora ainda tenha esperança de um acordo.

O presidente ucraniano participa de reuniões com líderes europeus em Dublin. Os contatos diplomáticos foram retomados após um período de interrupção das conversas presenciais mediadas pelos Estados Unidos.

A guerra começou em fevereiro de 2022, com a invasão russa em larga escala da Ucrânia, e já provocou centenas de milhares de mortes e o deslocamento de milhões de pessoas.

Ucrânia denuncia restrições ao Starshield durante negociações

Enquanto os representantes americanos discutem um possível acordo com Moscou, Zelensky denunciou nesta quinta-feira novas limitações no funcionamento do Starshield, serviço de internet por satélite utilizado pelas Forças Armadas ucranianas.

Segundo o presidente, unidades militares registram há vários dias interrupções substanciais do serviço ao longo da linha de frente e nos territórios ucranianos ocupados pela Rússia.

O Starshield, versão militar do Starlink, é utilizado pela Ucrânia, entre outras funções, para orientar drones. De acordo com Zelensky, os terminais deixam de funcionar quando os equipamentos atingem velocidades de 160 quilômetros por hora.

A restrição prejudica especialmente a interceptação de drones russos com motores a jato, que voam a velocidades superiores a esse limite. Para derrubá-los, os drones interceptores ucranianos precisam atingir velocidades semelhantes.

Zelensky afirmou que alguns ataques russos não puderam ser interceptados nos últimos dias devido às limitações. Ele classificou as interrupções como "sistemáticas" e disse que os militares descartaram a hipótese de falhas acidentais.

"Infelizmente, isso ajuda os russos a matar mais ucranianos e a realizar ataques mais precisos contra a Ucrânia", declarou.

O governo ucraniano tenta esclarecer a situação com os Estados Unidos. Zelensky já havia denunciado restrições semelhantes em outubro, interpretadas na Ucrânia como uma possível forma de pressão nas negociações de paz.

*Com informações da AFP e EFE