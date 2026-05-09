Putin diz que guerra na Ucrânia se aproxima do fim

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou neste sábado, 9, que a guerra na Ucrânia “está se aproximando do fim” e voltou a criticar o apoio militar do Ocidente a Kiev, em meio a uma trégua temporária marcada por acusações mútuas de violações entre russos e ucranianos.

“Começaram a intensificar o confronto com a Rússia, que continua até hoje. Acredito que está se aproximando do fim, mas ainda é um assunto sério”, disse Putin a jornalistas.

Durante as celebrações pela vitória soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, o líder russo também atacou a atuação da OTAN no conflito.

“Passaram meses esperando que a Rússia sofresse uma derrota esmagadora, que seu Estado desmoronasse. Isso não aconteceu. E então ficaram presos nessa dinâmica e agora não conseguem sair dela”, declarou.

Putin afirmou ainda estar disposto a se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, em um terceiro país, mas condicionou o encontro à definição prévia de um acordo de paz. “Esse deveria ser o ponto final, e não as negociações em si mesmas”, ressaltou.

O desfile realizado na Praça Vermelha, em Moscou, durou cerca de 45 minutos e ocorreu sob forte esquema de segurança, sem a exibição de armamentos pesados — medida associada ao temor de ataques ucranianos.

A cerimônia deste ano também teve participação internacional reduzida. Ao contrário de 2025, quando líderes de países como China e Brasil estiveram presentes, desta vez compareceram apenas aliados próximos de Moscou, entre eles Belarus, Cazaquistão, Malásia e Eslováquia.

Acusações de violações da trégua

As comemorações ocorreram poucas horas após a entrada em vigor de um cessar-fogo de três dias anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Apesar da trégua, Rússia e Ucrânia voltaram a trocar acusações neste sábado. “Desde o início do dia, o número de ataques do agressor chegou a 51”, afirmou o Estado-Maior ucraniano.

Já o Ministério da Defesa russo declarou que “apesar da declaração de cessar-fogo, os grupos armados ucranianos lançaram ataques com drones e artilharia contra as posições de nossas tropas”.

Putin também afirmou que ainda não recebeu propostas oficiais de Kiev para uma possível troca de prisioneiros, tema mencionado anteriormente por Trump.

Após mais de quatro anos de guerra, a Rússia controla aproximadamente 20% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, anexada em 2014.

As celebrações em Moscou contaram ainda com a presença de soldados da Coreia do Norte, que, segundo a televisão estatal russa, ajudaram as tropas de Moscou a expulsar forças ucranianas da região russa de Kursk em 2025.

Enquanto o governo russo reforçava o simbolismo patriótico do 9 de maio, moradores da capital demonstravam pouco otimismo em relação ao fim da guerra.

“O fim do conflito ‘não será em breve, por mais que todos queiramos a paz’”, disse à AFP Elena, economista de 36 anos que reclamou da interrupção da internet móvel em Moscou. “Eu preciso dela, e não tem.”

Já Danil, de 26 anos, minimizou o significado da data. O dia 9 de maio é “um dia como qualquer outro”, afirmou. Questionado se a trégua poderia abrir caminho para a paz, respondeu apenas: “não”.

Na sexta-feira, Trump afirmou que o fim da guerra está “cada vez mais próximo”, enquanto representantes de Ucrânia e Estados Unidos retomaram negociações na Flórida. O presidente ucraniano, Zelensky, disse esperar a chegada de enviados americanos ao país nas próximas semanas.