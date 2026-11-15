A maior cama de casal dos ares: conheça a nova primeira classe da Singapore Airlines

Na nova primeira classe da Singapore Airlines, a divisória entre os dois assentos centrais pode ser recolhida. Juntos, os dois lugares formam uma cama de 2,03 metros de comprimento por 1,52 metro de largura, a mesma medida de um colchão queen nos Estados Unidos. A companhia diz que é "a maior cama de casal da aviação comercial". As novas cabines de longa distância foram apresentadas na sexta-feira, 6 de novembro, em Singapura.

O projeto custa mais de 2 bilhões de dólares de Singapura, cerca de US$ 1,6 bilhão (R$ 8,8 bilhões), e prevê assentos novos nas quatro classes. Os primeiros aviões reformados devem começar a voar a partir do segundo semestre de 2027. A empresa ainda não informou a data exata nem a rota de estreia. Ao site Mainly Miles, o diretor comercial Lee Lik Hsin disse que esse é o maior investimento da companhia em cabines até hoje.

Suíte para dois

Com 2,03 metros por 1,52 metro, a cama tem a medida de um colchão queen nos Estados Unidos (Reprodução/Singapore Airlines)

A primeira classe foi desenhada pelo escritório britânico PriestmanGoode e é fabricada pela Collins Aerospace. As suítes ficam na configuração 1-2-1, todas com acesso direto ao corredor e portas deslizantes curvas. Com a divisória aberta, o par central também pode virar um sofá de dois lugares. O acabamento é em couro da italiana Poltrona Frau, e cada passageiro tem guarda-roupa, espaço próprio para as refeições e uma tela 4K de 32 polegadas. A roupa de cama inclui lençóis de algodão, edredom, opções de travesseiro e sobrecolchão da alemã Paradies.

O Boeing 777-9 terá seis suítes. O Airbus A350-900ULR, usado nas rotas ultralongas, terá quatro. Em cada avião, portanto, só um par de suítes vira cama de casal. Quem viaja sozinho fica com uma cama de 76 centímetros de largura, mais estreita que os 89 centímetros da primeira classe atual do Boeing 777-300ER, lançada em 2013, segundo o Mainly Miles. Os A380 da empresa já têm suítes com cama de casal, de tamanho menor, desde 2017.

Portas na executiva

No A350-900ULR e no 777-9, as suítes centrais da primeira classe viram um sofá de dois lugares (Reprodução/Singapore Airlines)

A classe executiva foi desenhada pela Designworks e é fabricada pela Recaro. Pela primeira vez na companhia, todos os assentos têm porta deslizante. O assento vira uma cama totalmente plana de 2 metros de comprimento e até 61 centímetros de largura. Entre os assentos centrais há uma divisória elétrica, e alguns desses pares também podem formar uma cama dupla. Nas duas classes premium, controles inteligentes guardam a posição preferida de cada passageiro para os voos seguintes. O 777-9 terá 54 lugares de executiva, os A350 de longa distância terão 42 e os A350-900ULR, 70.

Nas classes econômica premium e econômica, os assentos novos estarão só no 777-9: 36 de econômica premium, na configuração 2-4-2, e 204 de econômica, em fileiras de dez (3-4-3), num total de 300 lugares por avião. A econômica premium terá mais espaço pessoal, apoio de pernas ajustável, compartimentos próprios e telas maiores. A econômica ganha mais espaço para as pernas, encosto de cabeça ajustável e novos porta-objetos. Nos A350, essas duas cabines só vão ser atualizadas, sem troca de assentos.

Frota em espera

O programa inclui 72 aviões. São 41 Airbus A350-900 reformados (34 de longa distância e sete de alcance ultralongo) e 31 Boeing 777-9 encomendados. Os A350-900ULR, que fazem voos como Singapura–Nova York, vão ter primeira classe pela primeira vez. Os A350 de longa distância recebem a nova executiva.

Os prazos dependem de certificação. Os assentos já foram aprovados para o 777-9, mas o avião da Boeing ainda não foi certificado e acumula atrasos. A versão para os A350 também espera aprovação. Pelo plano anunciado em novembro de 2024, o primeiro A350 reformado voltaria a voar no segundo trimestre de 2026, e a reforma terminaria até o fim de 2030. Os 12 A380 da frota ficam fora do programa e mantêm as cabines de 2017.