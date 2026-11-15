Incêndios ameaçam comunidades tradicionais e levam Pará a decretar emergência

A região do Marajó, no Pará, enfrenta uma sequência de incêndios florestais que ameaça comunidades tradicionais, moradias, plantações e a biodiversidade local. Diante do avanço das queimadas, agravado pela estiagem severa que atinge o estado, o governo paraense decretou situação de emergência de Nível II nas áreas afetadas, com validade de 180 dias. A medida busca ampliar os recursos destinados ao combate ao fogo e à assistência às populações atingidas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará mobilizou 44 militares para atuar na região do Marajó. Até o momento, foram registrados 42 atendimentos a ocorrências de incêndios florestais em sete municípios.

Entre os episódios mais preocupantes está o registrado no território quilombola do Caldeirão, em Salvaterra, onde as chamas se aproximaram das residências durante a noite e provocaram medo entre os moradores.

Para conter o avanço do fogo na comunidade, foram mobilizadas três viaturas e 15 bombeiros. As equipes utilizaram abafadores e água no combate às chamas, além de encharcar o solo como estratégia para impedir que o incêndio alcançasse as casas. A ocorrência foi controlada.

A situação também preocupa moradores de outros municípios. Em Anajás, um incêndio se estendeu por mais de 30 dias e perdeu intensidade após a ocorrência de chuvas. Já em Curralinho, moradores se organizaram para combater focos de fogo em áreas isoladas, que ameaçavam a vegetação, as plantações e a fauna silvestre.

Estiagem e El Niño ampliam risco de incêndios no estado

O avanço das queimadas ocorre em meio a um período de estiagem severa no Pará, com condições climáticas que favorecem a propagação do fogo. O cenário também é influenciado pelos efeitos do El Niño, fenômeno associado ao aumento das temperaturas e a alterações nos padrões de chuva em diferentes regiões.

Além da emergência de Nível II, restrita às áreas atingidas pelos incêndios e válida por 180 dias, o governo estadual já havia declarado emergência ambiental e climática em todo o território paraense, pelo período de 120 dias, em razão da estiagem.

O novo decreto permite intensificar o monitoramento de focos de calor, mobilizar equipes e equipamentos e ampliar a assistência às famílias afetadas. Entre as ações previstas estão a retirada preventiva de moradores em áreas de risco, o atendimento de saúde às pessoas expostas à fumaça e a oferta de acolhimento temporário. A medida também contempla a recuperação de serviços essenciais nas localidades atingidas, sob coordenação da Defesa Civil estadual.

Para além das medidas emergenciais

A atuação do poder público também é alvo de cobranças por parte de organizações locais. O Observatório do Marajó, que reúne lideranças de 17 territórios da região, defende que o enfrentamento dos incêndios florestais não se limite a respostas pontuais às ocorrências, mas contemple ações permanentes de prevenção e proteção dos territórios.

Até o momento, não foram divulgados dados consolidados sobre a extensão total das áreas atingidas nem um balanço dos prejuízos provocados pelas queimadas. Enquanto isso, comunidades tradicionais seguem expostas aos riscos da combinação entre estiagem, propagação do fogo e vulnerabilidade dos territórios.

Uso intencional do fogo agrava cenário na Amazônia

Em entrevista exclusiva à EXAME, o presidente do Ibama, Jair Schmitt, afirmou que parte dos incêndios registrados no Pará está relacionada ao uso intencional do fogo como estratégia de desmatamento, especialmente no oeste do estado.

Segundo Schmitt, a prática busca eliminar a vegetação nativa para abrir espaço a atividades econômicas, principalmente a pecuária. O órgão também identificou casos de queimadas associadas à ocupação irregular de terras públicas.

De acordo com o presidente do Ibama, a Amazônia registrou cerca de 9 mil focos de calor em outubro, enquanto o Pará concentrava mais de 3,5 mil registros no momento da apuração. Para enfrentar o problema, o Ibama identificou 3.824 propriedades com alto risco de incêndio e iniciou medidas de fiscalização, incluindo autuações e embargos.

A reportagem da EXAME também destaca a mobilização de aproximadamente 600 profissionais, 85 veículos e 17 aeronaves nas operações de combate às queimadas no estado.