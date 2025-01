Quem fará parte do governo Trump? Lista inclui bilionários e militares

O republicano Donald Trump, aos 78 anos, assumiu seu segundo mandato nesta segunda-feira, 20, como presidente dos Estados Unidos, após vencer as eleições de 2024. Ele retorna ao poder quatro anos após sua controversa derrota para Joe Biden em 2020.

Para dar início ao mais novo mandato, Trump será cercado por aliados que compõem o secretariado do governo. Farão parte da nova gestão bilionários, militares, nomes já conhecidos na política norte-americana — e outros nem tanto.

Separamos abaixo todos os membros do secretariado do Governo Trump, que se inicia nesta segunda-feira, 20:

Quem compõe o Governo Trump?

J. D. Vance – Vice-presidente

Autor do best-seller Hillbilly Elegy, Vance foi senador por Ohio antes de se tornar vice-presidente dos EUA. Criado em uma comunidade industrial em decadência, é conhecido por sua oposição ao envio de recursos para a Ucrânia, defendendo o uso dessas verbas no combate à imigração ilegal. Além de vice, ele será o presidente do Senado, com poder de desempate em votações.

Marco Rubio – Secretário de Estado

Filho de imigrantes cubanos, Rubio foi eleito senador em 2010 com apoio do movimento ultraconservador Tea Party. Crítico da China e do governo cubano, também é um firme defensor de Israel. Apesar de ter tido atritos com Trump em 2016, sua nomeação marca uma reconciliação política. Rubio será o primeiro latino a ocupar o cargo.

Susie Wiles – Chefe de Gabinete

Estrategista na campanha de Trump, Wiles assume a posição de chefe de Gabinete — algo próximo ao ministro da Casa Civil no Brasil. Aos 67 anos, sua tarefa será organizar o governo e coordenar os departamentos. Ela é vista como peça-chave para trazer estabilidade à Casa Branca após o primeiro mandato tumultuado do republicano.

Thomas Homan – 'Czar' da fronteira (Chip Somodevilla/Getty Images)

Ex-diretor interino do ICE, o órgão responsável por lidar com imigração nos EUA, Homan terá ampla autonomia para cuidar da fiscalização de fronteiras, incluindo segurança marítima e aérea. Durante o primeiro mandato de Trump, Homan foi criticado por políticas polêmicas, como a separação de crianças de famílias imigrantes. Ele seguirá uma linha rígida contra a imigração ilegal — mas é considerado como um pragmático por interlocutores de Washington.

Elon Musk – Responsável pela Eficiência Governamental

O bilionário Elon Musk foi escolhido para comandar um órgão externo ao governo com foco em eliminar gastos públicos e reduzir a burocracia federal. Musk prometeu cortes de US$ 2 trilhões, mas enfrenta críticas por potenciais conflitos de interesse, já que suas empresas detêm contratos com o governo.

Vivek Ramaswamy – Comissário do Departamento de Eficiência Governamental

Destaque nos círculos conservadores com "ativista anti-woke", Ramadwamy é fundador da empresa biofarmacêutica Roivant Sciences. Foi escolhido com Elon Musk para comandar um órgão externo ao governo que se propõe a reduzir gastos públicos. Em fevereiro de 2023, chegou a declarar candidatura à indicação do Partido Republicano para presidente dos país nas eleições de 2024, mas obteve menos de 10% em Iowa e abandonou a disputa.

Pam Bondi – Procuradora-geral

Ex-procuradora-geral da Flórida e advogada de Trump em seu processo de impeachment, Bondi assume o Departamento de Justiça. Sua gestão deve priorizar deportações em massa, o perdão de envolvidos nos protestos de 6 de janeiro e ações contra opositores de Trump.

Pete Hegseth – Secretário de Defesa

Veterano de guerra e apresentador da Fox News, Hegseth criticou a “agenda woke” nas Forças Armadas, defendendo uma “limpeza” no Pentágono. Ele terá como missão fortalecer a Defesa, afastando políticas de inclusão e diversidade que, segundo ele, enfraquecem os militares. Seu nome foi um dos mais polêmicos entre os anunciados por Trump, uma vez que ele liderará o maior orçamento do governo: o departamento de Defesa tem um orçamento de US$ 814 bilhões, e Hegseth não tem experiência em cargos desse porte.

Kristi Noem – Secretária de Segurança Interna (Homeland Security)

Ex-governadora da Dakota do Sul, Noem será responsável por questões de segurança cibernética e fronteiriça, além da resposta a desastres. Durante a pandemia, ganhou notoriedade ao se recusar a impor mandatos de máscara, reforçando sua posição conservadora.

John Ratcliffe – Chefe da CIA

Ex-congressista e ex-diretor de inteligência nacional, Ratcliffe é próximo de Trump e foi acusado de politizar sua posição de diretor de inteligência nacional na primeira gestão de Trump. Como chefe da CIA, terá o desafio de liderar uma das principais agências de inteligência do mundo.

Tulsi Gabbard – Diretora de Inteligência Nacional

Ex-deputada democrata e veterana de guerra, Gabbard comandará a Comunidade de Inteligência dos EUA, composta por órgãos como CIA, NSA e FBI. Recém-filiada ao Partido Republicano, sua indicação gerou surpresa, dado seu histórico distante do setor de inteligência.

Mike Waltz – Conselheiro de Segurança Nacional

Veterano militar e ex-congressista, Waltz coordenará questões de segurança diretamente com Trump. Crítico da China, ele sucede sua esposa, Julia Nesheiwat, que ocupou o mesmo cargo no primeiro mandato de Trump.

Mehmet Oz – Administrador do Medicare e Medicaid

Conhecido como Dr. Oz, o médico e apresentador de TV assumirá os principais programas de saúde pública dos EUA. Apesar de sua reputação, enfrenta críticas por recomendações controversas durante a pandemia, como o uso de cloroquina sem comprovação científica.

Robert F. Kennedy Jr. – Secretário de Saúde e Serviços Humanos

Advogado e membro da dinastia Kennedy, ele é um conhecido crítico das vacinas e defensor de teorias da conspiração. Em sua gestão, promete reformar a FDA e focar na redução de produtos químicos em alimentos, além de focar na prevenção a doenças crônicas, como a diabetes.

Doug Burgum – Secretário do Interior

Ex-governador da Dakota do Norte, Burgum supervisionará as terras e águas públicas dos EUA. Ligado à indústria de petróleo, é defensor da exploração de combustíveis fósseis para reduzir a dependência de energia estrangeira.

Scott Bessent – Secretário do Tesouro

Investidor e professor em Yale, Bessent terá o desafio de implementar reformas fiscais e estimular a produção de energia. Apesar de suas posições liberais no passado, ele apoia tarifas como ferramenta de negociação internacional.

Brooke Rollins – Secretária de Agricultura

Presidente do America First Policy Institute, Rollins liderará uma agência com 100 mil funcionários, responsável por programas agrícolas e de nutrição. Durante o primeiro mandato de Trump, foi diretora interina do Conselho de Política Doméstica.

Sean Duffy – Secretário de Transportes

Ex-deputado e comentarista esportivo, Duffy supervisionará políticas de aviação, trânsito e transporte ferroviário. Uma de suas responsabilidades será gerenciar a instalação de carregadores de veículos elétricos nos EUA.

Chris Wright – Secretário de Energia

Executivo e defensor de combustíveis fósseis, Wright comandará o Departamento de Energia e o arsenal nuclear americano. Ele se opõe aos esforços de combate às mudanças climáticas, defendendo que os combustíveis fósseis são essenciais para o desenvolvimento global.

Linda McMahon – Secretária de Educação

Ex-CEO da WWE, McMahon terá como foco o desmonte de programas progressistas nas escolas. Durante o primeiro mandato de Trump, liderou a Administração de Pequenas Empresas.

Scott Turner – Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Ex-jogador da NFL e político, Turner liderará esforços habitacionais e de revitalização urbana. Ele tem histórico de ter trabalhado em comunidades carentes durante o primeiro mandato de Trump.

Kash Patel – Diretor do FBI

Advogado e ex-promotor, Patel é próximo de Trump e crítico das funções de inteligência do FBI. Ele promete reformar o órgão e alinhar a agência à agenda do presidente.

Karoline Leavitt – Secretária de Imprensa

Com apenas 27 anos, Leavitt será a porta-voz da Casa Branca. Jovem e fiel ao movimento “MAGA”, ela foi assistente de imprensa no primeiro mandato de Trump e comandará as comunicações do governo.

Steve Witkoff – Enviado para o Oriente Médio

Investidor imobiliário e próximo de Trump, Witkoff será responsável pelas negociações no Oriente Médio. Ele já atuou em acordos importantes, como o recente cessar-fogo entre Israel e Hamas.

Keith Kellogg – Enviado para Ucrânia e Rússia

General aposentado, Kellogg liderará negociações para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Seu plano inclui congelar linhas de batalha e adiar a entrada da Ucrânia na Otan, mas enfrenta resistência internacional.