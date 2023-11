Que horas sai o resultado da eleição na Argentina?

O primeiro lugar nas primárias deste ano, que aconteceu em agosto, ficou com Milei, do Liberdade Avança, com 29,86%. Juntos pela Mudança, de Patricia Bullrich, ficou em segundo, com 28%. Em em terceiro lugar, ficou a União pela Pátria, de Massa, com 27,28%. Para vencer no primeiro turno, o candidato precisaria ter mais de 45% dos votos – ou mais de 40% desde que com uma diferença superior a 10 pontos percentuais do segundo colocado.