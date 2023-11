Eleições na Argentina: mais de 100 economistas dizem que ideias de Milei podem 'devastar' Argentina

Um grupo de mais de cem economistas, de vários países, divulgaram uma carta em que criticam as ideias de Javier Milei para a economia argentina. Eles consideram que as ideias do candidato podem gerar mais devastaçao e caos social no país, caso sejam implantadas.

Ultraliberal, Milei disputa o segundo turno da eleição presidencial contra o atual ministro da Economia, Sergio Massa. Ele defende ideias radicais, como acabar com o peso e o Banco Central.

A carta diz que as ideias de Milei "passam longe das complexidades das economias modernas, ignoram as lições das crises históricas e abrem a porta para acentuar desigualdades".

O documento foi firmado por 108 economistas, incluindo Thomas Piketty, professor em Paris e autor de livros sobre desigualdade, Branko Milanovic, ex-economista-chefe do Banco Mundial, José Antonio Ocampo, ex-secretário-executivo da Cepal (Comissão Econômica para América Latina e Caribe) e Alícia Girón, ex-presidente da Associação Internacional de Economia Feminista, entre outros.

Sobre a ideia de dolarizar a economia, os pesquisadores apontam que "a atual escassez de reservas de divisas faria que o tipo de conversão inicial do peso ao dólar fosse tão alto que geraria mais inflação".

Eles apontam que a tentativa nos anos 1990 de forçar a paridade de um peso para um dólar gerou uma breve ilusão de estabilidade, mas causou desemprego e uma crise ainda maior em 2001.

O documento também alerta que um corte abrupto nos gastos públicos, como defende Milei, pode aumentar os níveis de pobreza e as tensões sociais.

Formado em economia, Milei deu aulas sobre o tema em universidades e trabalhou no setor financeiro antes de entrar na política. Ele defende reduzir drasticamente o papel do Estado como forma de a Argentina superar a crise atual, marcada por inflação de mais de 100% ao ano e forte desvalorização do peso.

Quando será o segundo turno na Argentina?

Sergio Massa disputa o segundo turno das eleições argentinas com Javier Milei. A votação será no dia 19 de novembro. Neste domingo, 12, haverá um debate na TV entre os dois. As últimas pesquisas mostram uma disputa apertada entre os dois, com leve vantagem para Milei.