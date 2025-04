O Papa Francisco morreu na madrugada desta segunda-feira, 21, aos 88 anos. A causa da morte do pontífice não foi divulgada oficialmente pelo Vaticano.

No comunicado do falecimento feito pelo Cardeal Kevin Joseph Farrell, Camerlengo da Santa Igreja Romana, ele apenas ressaltou a trajetória do pontífice. Segundo a Sala de Imprensa do Vaticano, o Papa morreu em seu apartamento na Casa Santa Marta.

Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, a causa da morte de Francisco teria sido um acidente vascular cerebral. A Santa Sé informou que a causa do falecimento será divulgada nas próximas horas, após o atestado oficial de óbito, previsto para 18h no horário local (15h de Brasília).

Nos últimos meses, Francisco enfrentou uma deterioração progressiva de seu estado de saúde com complicações do quadro de pneumonia bilateral. Em fevereiro, o Papa foi internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, após sofrer por vários dias com um quadro de bronquite.

Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera no mês passado, o médico Sergio Alfieri, responsável pelo acompanhamento do Papa Francisco durante sua internação, relatou que o pontífice enfrentou pelo menos duas crises no hospital. Segundo o médico, a equipe chegou a considerar se iniciaria um tratamento com medicamentos de alto impacto ou se permitiria que o líder da Igreja Católica seguisse sem intervenção clínica.

Francisco passou 38 dias no hospital até que à sua residência no Vaticano, a Casa Santa Marta, para continuar sua recuperação. Nesta madrugada, sua saúde não resistiu e ele faleceu.

O que acontece após a morte do Papa?

Com a morte do papa Francisco nesta segunda-feira, 21 de abril, a Igreja Católica entra em um período conhecido como Sé Vacante, de preparativos para as cerimônias funerárias e convocação do conclave para a escolha do novo líder do Vaticano.

Atualmente, 138 cardeais com menos de 80 anos podem participar da eleição, votar e serem eleitos. Desse total, sete são brasileiros.

Que horas o Papa Francisco morreu?

O Vaticano informou que Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morreu aos 88 anos às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local.

Como será o funeral do Papa Francisco?

As cerimônias fúnebres do Papa Francisco terão início nesta segunda-feira, 21, com uma série de ritos definidos pela Santa Sé. Os eventos seguem o horário de Brasília:

14h : missa de sufrágio de Francisco na Basílica de São João de Latrão, em Roma. A celebração será conduzida pelo cardeal Baldo Reina.

15h: ritos de constatação da morte e deposição do corpo no caixão, realizados na capela privada da residência papal, a Capela de Santa Marta. A cerimônia será presidida pelo camerlengo Kevin Farrell.

Francisco será sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, e não na Basílica de São Pedro, como é tradicional para pontífices. A última vez que isso ocorreu foi em 1903, com o enterro do Papa Leão XIII.