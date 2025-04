O que é Sé Vacante? Com morte do Papa, como fica liderança da Igreja Católica

A morte do Papa Francisco deixa a Igreja Católica sem um líder oficial. Após sua partida, inicia-se o período conhecido como Sé Vacante, que termina quando um novo Pontífice é eleito pelo Colégio de Cardeais, o conclave.

O que é Sé Vacante?

Sé Vacante é uma expressão em latim que significa literalmente "sede vaga". Ela se refere ao período em que a Sé Apostólica de Roma está sem um Papa, seja por falecimento, renúncia ou invalidação do pontificado.

Durante esse intervalo, não há um líder supremo da Igreja Católica, e o governo da Igreja fica sob responsabilidade do Colégio dos Cardeais. O termo é amplamente utilizado no contexto religioso, mas também desperta interesse histórico e cultural.

A Sé Vacante deve durar no mínimo 15 dias e no máximo 20, em caso de necessidade. O prazo é estipulado para que os cardeais que vivem em diversas partes do mundo possam se deslocar a Roma para participar do conclave.

A Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis fica responsável pelas normas e orientações para este momento. A função fica a cargo também do Camerlengo, que tem papéis essenciais dentro da Igreja, como a organização do funeral do Pontífice e a condução do conclave. Tradicionalmente, o Camerlengo assume a administração dos assuntos correntes do Vaticano em três situações: durante viagens ou internações papais ou após a morte de um Pontífice.