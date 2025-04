Papa Francisco morre aos 88 anos, diz Vaticano

O Papa Francisco morreu na madrugada desta segunda-feira, 21, aos 88 anos. Segundo o Vaticano, o pontífice faleceu em sua residência, a Casa Santa Marta, às 7h35 (2h35 do horário no Brasil).

"Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã [horário da Itália], o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja", informou o cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Câmara Apostólica.

"Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados", afirmou Farrell. "Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao amor misericordioso infinito do Deus Uno e Trino."

Em fevereiro, o Papa foi internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, após sofrer por vários dias com um quadro de bronquite.

A condição clínica do pontífice piorou gradualmente, e seus médicos diagnosticaram uma pneumonia bilateral. Ele passou 38 dias no hospital até que à sua residência no Vaticano, a Casa Santa Marta, para continuar sua recuperação.

Nesta madrugada, sua saúde não resistiu e ele faleceu.

Com a morte do papa, o Vaticano declara a "Sé Vacante", período no qual não há outro líder na Igreja Católica.

Em breve, o Colégio de Cardeais começará o conclave, uma reunião secreta no Vaticano para definir o sucessor de Francisco.

Líder progressista

Francisco, nascido na Argentina, foi nomeado bispo auxiliar em 20 de maio de 1992 pelo para João Paulo II.

Em 2001, foi criado cardeal no Consistório Ordinário Público. Seu cardinalato foi marcado pelo histórico pedido para que centenas de argentinos não viajassem à Roma em celebração, e sim, doassem o dinheiro da viagem aos pobres.

Eleito Papa em 2013, o primeiro latino-americano da história, Jorge Mario Bergoglio adotou o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo da simplicidade e defesa dos pobres.

Desde o início do pontificado, implementou reformas na Igreja Católica e assumiu uma postura mais progressista em questões sociais e ambientais.

Seu papado foi marcado pelo combate à corrupção no Vaticano, pela defesa dos marginalizados, por críticas contundentes ao capitalismo e pela defesa absoluta e inquestionável do meio ambiente.

Durante a trajetória como líder da Igreja Católica, também combateu crimes sexuais cometidos por membros do clero, endurecendo punições e eliminando o "sigilo pontifício", que dificultava investigações.

Francisco realizou em conjunto a diversificação da hierarquia da Igreja e ampliou a presença de representantes de diferentes regiões do mundo no Colégio de Cardeais e outros órgãos do Vaticano.

Reforçou, ainda, medidas contra corrupção financeira na Santa Sé, ação que aumentou a transparência nas contas do Vaticano.

Defesa dos Direitos Humanos e do meio ambiente

A preocupação com os marginalizados era um dos pilares do papado de Francisco. Ele frequentemente visitava comunidades pobres e aconselhou inúmeros líderes de governo a diminuir a desigualdade social no mundo.

No 58º Dia Mundial da Paz, propôs medidas como o perdão da dívida de países pobres e a criação de um fundo mundial para combater a fome.

Dentro de seus princípios esteve também o acolhimento de refugiados e a denunciou da exclusão social.

Francisco defendia políticas mais justas para migrantes e criticava sistemas econômicos que aprofundam desigualdades. Fez duras críticas ao capitalismo e condenou suas consequências sociais e ambientais.

Em diversas ocasiões, classificou o imperialismo econômico como uma ameaça à dignidade humana.

Para além da luta pelo fim da desigualdade, o pontífice também teve uma importante atuação no reconhecimento e defesa da Comunidade LGBTQIA+.

Foi o primeiro e único papa a autorizar bençãos a casais homoafetivos, ainda que não tenha permitido a celebração matrimonial na Igreja para esse grupo.

Entre suas maiores lutas enquanto papa, Francisco fez história ao assinar a encíclica Laudato Si' (Louvado Seja), primeira dedicada exclusivamente ao meio ambiente.

No documento, ele criticou o consumismo e o desenvolvimento irresponsável, e alertou sobre os impactos das mudanças climáticas. Em diversos discursos, fez apelos para que os líderes mundiais combatessem a poluição e a degradação ambiental do planeta.