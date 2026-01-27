Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

China promete ajudar Cuba em meio à tensão com Trump

Governo americano tem feito ameaças à ilha, que compra petróleo da Venezuela

Xi Jinping: presidente da China prometeu apoio à Cuba (Elvis Barukcic/AFP)

Xi Jinping: presidente da China prometeu apoio à Cuba (Elvis Barukcic/AFP)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 12h43.

Última atualização em 27 de janeiro de 2026 às 12h48.

De olho nos acontecimentos da América Latina, a China condenou a operação militar americana que depôs o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro e promete fornecer apoio e suporte para Cuba conforme a ilha pode se tornar o próximo alvo do presidente americano Donald Trump.

Em uma entrevista coletiva nesta terça-feira 27, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês Guo Jiakun falou sobre a preocupação da China com o desdobrar da situação na América Latina:

“A China expressa sua profunda preocupação e oposição às ações dos Estados Unidos. Instamos os Estados Unidos a pararem de minar a paz e a estabilidade regional”, disse Guo.

Ele também pediu a Washington que “suspenda imediatamente o bloqueio e as sanções contra Cuba”, em referência às sanções econômicas em vigor na ilha há décadas, e a um possível bloqueio naval que está sendo considerado pela administração de Trump para impedir as importações de petróleo e demais bens e serviços para Cuba.

“A China continuará a fornecer a Cuba todo o apoio e assistência possíveis”, afirmou.

Cerco à Venezuela

Conforme Donald Trump desenha novos acordos com Caracas, sob a administração da presidente interina Delcy Rodriguez, o prospecto piora para Cuba: Havana depende do petróleo venezuelano para que seus geradores e veículos possam funcionar.

No ano passado, a Venezuela importava cerca de 26.500 barris por dia para a ilha. Agora, acordos bilionários entre Trump e Rodriguez preveem o desvio de 50 milhões de barris para os EUA, em uma transação avaliada em 3,6 bilhões de dólares.

O plano da administração americana para derrubar o regime em Cuba é centrado em energia. Sem importações, grandes partes da nação insular, e até mesmo da capital Havana, passam a maior parte do dia sem energia elétrica.

Acompanhe tudo sobre:ChinaCubaXi JinpingDonald Trump

Mais de Mundo

Vírus Nipah: OMS diz que Índia tem capacidade para conter epidemia

ICE dos EUA vai apoiar segurança dos Jogos Olímpicos de Inverno na Itália

Espanha anuncia plano para regularizar quase 500 mil imigrantes

Tempestade de inverno mata ao menos 23 pessoas e paralisa os EUA

Mais na Exame

Esporte

Quais times estão disputando o Brasileirão 2026?

Pop

Beto Carrero World: quanto custa uma visita ao parque?

Inteligência Artificial

Sam Altman, CEO da OpenAI, diz que o ICE foi longe demais

Carreira

NR-1: 68% das empresas afirmam não entender o que muda com a nova norma