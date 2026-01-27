China promete ajudar Cuba em meio à tensão com Trump

De olho nos acontecimentos da América Latina, a China condenou a operação militar americana que depôs o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro e promete fornecer apoio e suporte para Cuba conforme a ilha pode se tornar o próximo alvo do presidente americano Donald Trump.

Em uma entrevista coletiva nesta terça-feira 27, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês Guo Jiakun falou sobre a preocupação da China com o desdobrar da situação na América Latina:

“A China expressa sua profunda preocupação e oposição às ações dos Estados Unidos. Instamos os Estados Unidos a pararem de minar a paz e a estabilidade regional”, disse Guo.

Ele também pediu a Washington que “suspenda imediatamente o bloqueio e as sanções contra Cuba”, em referência às sanções econômicas em vigor na ilha há décadas, e a um possível bloqueio naval que está sendo considerado pela administração de Trump para impedir as importações de petróleo e demais bens e serviços para Cuba.

“A China continuará a fornecer a Cuba todo o apoio e assistência possíveis”, afirmou.

Cerco à Venezuela

Conforme Donald Trump desenha novos acordos com Caracas, sob a administração da presidente interina Delcy Rodriguez, o prospecto piora para Cuba: Havana depende do petróleo venezuelano para que seus geradores e veículos possam funcionar.

No ano passado, a Venezuela importava cerca de 26.500 barris por dia para a ilha. Agora, acordos bilionários entre Trump e Rodriguez preveem o desvio de 50 milhões de barris para os EUA, em uma transação avaliada em 3,6 bilhões de dólares.

O plano da administração americana para derrubar o regime em Cuba é centrado em energia. Sem importações, grandes partes da nação insular, e até mesmo da capital Havana, passam a maior parte do dia sem energia elétrica.