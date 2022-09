Putin presta homenagem a Gorbachev e anuncia que não vai a funeral

O presidente russo, Vladimir Putin, prestou uma homenagem ao ex-líder soviético Mikhail Gorbachev nesta quinta-feira, 1°, em Moscou, mas informou que não comparecerá ao funeral, que será realizado no sábado, dia 3 -- numa decisão que reflete a visão dúbia do Kremlin sobre o legado de Gorbachev.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, informou que Putin visitou o hospital de Moscou onde o corpo de Mikhail Gorbachev está sendo mantido até o funeral antes de partir para uma viagem de trabalho ao enclave Báltico de Kaliningrado, motivo pelo qual não poderá comparecer ao funeral.

"Sabemos que a cerimônia principal acontecerá em 3 de setembro, assim como o funeral, mas a agenda do presidente não permitirá sua presença", disse Peskov.

Último dirigente da União Soviética, Gorbachev morreu na terça-feira, 30, aos 91 anos, após uma longa luta contra uma grave doença. Ele permaneceu no poder entre 1985 e 1991, quando encaminhou um processo de abertura que terminou com o colapso da URSS.

As mudanças que liderou provocaram um grande reconhecimento no Ocidente, mas também renderam o desprezo de muitos russos depois que o país enfrentou o caos econômico e viu a redução de sua influência internacional.

O próprio Putin, que já chamou o colapso soviético de maior catástrofe geopolítica do século XX, passou grande parte de seus mais de 20 anos de governo trabalhando para reverter o legado de Gorbachev.

Críticos afirmam que ao reprimir os meios de comunicação independentes e a oposição política, Putin trabalha duro para desfazer os esforços de Gorbachev para introduzir a "glasnost" ao sistema soviético.

Em uma mensagem de condolências publicada pelo Kremlin, Putin disse que Gorbachev foi um político e estadista que teve um grande impacto na evolução da história do mundo. "Guiou o nosso país em um período de mudanças complexas e dramáticas, e de grandes desafios de política externa, econômicos e sociais", acrescentou Putin.

Questionado se Gorbachev terá um funeral com honras de Estado, Peskov declarou que o funeral terá "elementos" do funeral de Estado, com a presença da guarda de honra, e o governo ajudará a organizá-los. Ele não detalhou como a cerimônia será diferente de um funeral de Estado completo.

Gorbachev será enterrado no cemitério Novodevichy, em Moscou, ao lado de sua esposa Raisa, depois que uma cerimônia de despedida será realizada no Pillar Hall da Casa dos Sindicatos, uma mansão icônica perto do Kremlin que serviu de local para funerais de estado desde os tempos soviéticos. (Com agências internacionais).

