Oligarca russo morre após cair de janela de hospital em Moscou

O presidente do conselho da Lukoil, maior empresa privada de petróleo da Rússia, Ravil Maganov, morreu após cair da janela do 6° andar de um hospital em Moscou, informaram agências internacionais nesta quinta-feira, dia 1°. Um comunicado da Lukoil informou apenas que Maganov "faleceu após uma doença grave", sem detalhar o caso.

Reportagens da imprensa russa disseram que o corpo do oligarca foi encontrado nas dependências do Hospital Clínico Central, onde a elite política e empresarial da Rússia é frequentemente tratada. Ele havia sido internado no hospital após sofrer um ataque cardíaco.

A agência de notícias estatal Tass citou uma fonte policial não identificada, dizendo que o incidente aconteceu por volta das 7h (1h em Brasília). O caso está sendo investigado como suicídio.

Apesar da internação motivada pelo problema cardíaco, Maganov, de 67 anos, estava tomando antidepressivos, segundo a mesma fonte policial.

A Lukoil foi uma das poucas empresas russas a pedir publicamente o fim da operação militar da Rússia na Ucrânia, pedindo em março a "cessação imediata do conflito armado".

O presidente do conselho da Lukoil trabalhava em cargos executivos na petroleira desde 1993. Ele foi o primeiro vice-presidente executivo e supervisionou a exploração e produção. Em 2020, o conselho de administração da Lukoil nomeou Maganov como presidente no lugar de Valeri Greifer, que faleceu em abril daquele ano. (Com agências internacionais).

