Putin condena o ataque israelense e oferece a Netanyahu sua mediação para evitar uma escalada Putin defendeu a resolução de todos os problemas relativos ao programa iraniano por meios pacíficos e se ofereceu para mediar a situação

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin meets with Russian Orthodox Patriarch Kirill and Serbian Patriarch Porfirije (both not pictured) at the Kremlin in Moscow on April 22, 2025. (Photo by Gavriil Grigorov / POOL / AFP)