O ranking de forças militares mais poderosas do mundo, publicado pelo portal especializado Global Fire Power em 2025, chama atenção para a disputa de potência militar no Oriente Médio. Há anos, Irã e Israel se enfrentam em um campo de batalha onde potencial nuclear, capacidades de mísseis e tecnologia militar avançada são fatores decisivos.

Ambos países têm forças armadas que possuem capacidades impressionantes.

Força militar do Irã

O ranking revelou que o Irã, atualmente na 16ª posição global, perdeu duas posições em relação a 2024. Com o governo Trump apoiando Israel, o país sofreu revezes ao longo do último ano, por meio de seus aliados Hamas, Hezbollah e os Houthis do Iêmen.

O país apresenta um Exército terrestre robusto com mais de 610 mil soldados ativos, além de 250 mil paramilitares e 350 mil reservistas.

O arsenal do Irã é notável, com mais de 70 mil veículos militares, 551 aeronaves e 101 navios, incluindo mísseis balísticos de longo alcance, que, segundo fontes militares, podem atingir alvos no sudeste da Europa.

O Irã tem investido em drones como arma de guerra. Hoje, o país conta com 3.894 dispositivos aéreos não tripulados, parte deles adotados como recursos de vigilância e outra, maior, como instrumentos de ataque, conforme dados do War Power.

Força militar de Israel

Por outro lado, Israel subiu duas posições do ano passado para cá e ocupa atualmente a 15ª posição no ranking.

O país tem um Exército terrestre mais reduzido, com 170 mil soldados ativos e 465 mil reservistas. O país, contudo, compensa em tecnologia militar de ponta.

Entre suas forças está a unidade secreta 8200, especializada em inteligência e ataques estratégicos, e o sistema Domo de Ferro, que permite interceptar mísseis com grande precisão.

A combinação dessas tecnologias torna o Exército israelense uma força tática significativa, apesar de sua menor quantidade de tropas comparado ao Irã.

Embora o Irã se beneficie de seu vasto número de tropas e mísseis de longo alcance, Israel se destaca pelo domínio de tecnologias avançadas e pelo orçamento de Defesa, apoiado pelos EUA.

Ranking da Força Militar dos países em 2025

Os três primeiros lugares do ranking são dominados pelas potências militares tradicionais: Estados Unidos, Rússia e China, seguidos de perto por Índia, Coreia do Sul e outros países com conflitos geopolíticos permanentes. O Brasil ocupa a 11ª posição.

Com uma pontuação de 0.2661, Israel fica bem à frente do Irã, que possui uma pontuação de: 0.3048.

A lista do Global Fire Power, que inclui 145 países, é baseada em mais de 60 fatores diferentes para calcular a pontuação de cada exército, levando em consideração unidades militares, capacidades logísticas e a geografia do país para determinar a pontuação do Power Index (PwrIndex).