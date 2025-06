Irã derruba dois caças israelenses e captura piloto, segundo meios iranianos

As Forças Armadas do Irã derrubaram dois caças israelenses e capturaram um piloto com vida, informaram nesta sexta-feira meios de comunicação estatais iranianos.

A televisão estatal IRIB anunciou o abate dos aviões de combate e a captura de um piloto, uma informação confirmada pela agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária.

As autoridades do país persa não confirmaram essas informações.

Israel iniciou na madrugada de sexta-feira uma série de ataques contra instalações militares e nucleares do país persa, que continuaram ao longo do dia.

Nos bombardeios a centenas de alvos iranianos, morreram o comandante chefe da Guarda Revolucionária do Irã, general Hossein Salamí, e o chefe da Força Aeroespacial da Guarda, general Amir Ali Hajizadeh, entre outros altos cargos militares.

Nos ataques, cerca de 70 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas, segundo dados fornecidos pela agência Fars, não confirmados pelas autoridades.

Em resposta, a Guarda Revolucionária iraniana lançou um ataque com mísseis contra “dezenas de alvos, centros militares e bases aéreas do regime sionista”. EFE