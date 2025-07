Líderes do Brics se reúnem na abertura da cúpula; veja a foto oficial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu neste domingo, 6, os líderes de nove países-membros do bloco Brics durante a abertura da Cúpula de Chefes de Estado, realizada no Museu de Arte Moderna (MAM), no centro do Rio de Janeiro. A foto oficial reuniu os representantes com o Pão de Açúcar ao fundo, em um gesto simbólico de boas-vindas do governo brasileiro ao grupo ampliado. A única ausência foi a da Arábia Saudita, que, apesar de anunciada como novo integrante, ainda não concluiu os trâmites formais de adesão ao bloco.

Entre os presentes estavam o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, que representou o governo de Moscou. Esta é a primeira cúpula presencial dos Brics com a nova configuração do bloco desde a sua ampliação, anunciada em 2023.

(Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Agenda do Brics neste domingo

O domingo será o dia mais cheio da agenda dos líderes no Brics. O evento começou com uma cerimônia de chegada, em que as autoridades estrangeiras foram recebidas por Lula, e se estende até a noite, com um jantar oficial.

O dia terá duas sessões de debate, uma sobre "Paz e Segurança e Reforma da Governança Global" e outra sobre “Fortalecimento do Multilateralismo, Assuntos Econômico-Financeiros e Inteligência Artificial”

Neste domingo, também foi entregue aos chefes de Estado uma lista de 24 propostas elaboradas pelo setor empresarial, com medidas que poderão facilitar o comércio e os negócios entre os países do bloco.

O que já aconteceu no Brics

Antes da reunião de cúpula, houve diversos outros eventos paralelos. No sábado, 5, foi realizado um fórum empresarial, organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com autoridades e empresários dos países do bloco.

Também no sábado, houve um encontro de ministros da economia e presidentes de banco central. Eles emitiram uma declaração ao final do encontro em que criticam as tarifas comerciais impostas de forma unilateral e defendem mudanças para que os mais ricos paguem mais impostos.

Lula fez reuniões no sábado com chefes de Estado e representantes da Etiópia, Vietnã, Emirados Árabes Unidos, Nigéria e China.

Nesta última conversa, o premiê chinês Li Qiang se comprometeu a intensificar os trâmites para reconhecimento do Brasil como livre da gripe aviária e livre de febre aftosa sem vacinação.

O que é o Brics?

O Brics é um grupo que reúne países emergentes para discutir questões econômicas e políticas.

Criado em 2006, o bloco reunia inicialmente Brasil, Rússia, Índia e China, cujas letras formavam a sigla Bric (tijolo, em inglês). Depois, em 2011, houve a entrada da África do Sul, chamada de South Africa em ingles, o que originou a sigla Brics.

Em 2024, foram admitidos mais seis países, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.

A cada ano, um país ocupa a presidência do bloco e organiza uma reunião de cúpula em seu território. O Brasil comanda o grupo em 2025.

Veja a programação completa do Brics

Horários fornecidos pela organização do evento e pela Presidência da República.

Domingo, 6 de julho

09h30: Cerimônia oficial de chegada dos Chefes de Estado e de Governo

10h30: Fotografia de família dos Chefes de Estado e de Governo dos países-membros

10h50: Sessão plenária “Paz e Segurança e Reforma da Governança Global”

12h35: Almoço de trabalho e debate sobre o tema “Paz e Segurança e Reforma da Governança Global”

14h - Adoção da Declaração da 17ª Reunião de Cúpula dos Brics

14h45: Cerimônia oficial de chegada dos Chefes de Delegação de Organismos Internacionais, Países de Engajamento Externo e Países Parceiros

16h: Sessão plenária “Fortalecimento do Multilateralismo, Assuntos Econômico-Financeiros e Inteligência Artificial”

19h30 - Adoção da Declaração sobre Inteligência Artificial

20h: Recepção oficial oferecida pelo Presidente da República e pela senhora Janja Lula da Silva aos Chefes de Estado e de Governo e aos dirigentes de Organismos Internacionais

Segunda-feira, 7 de julho

08h45 — Fotografia de família dos Chefes de Estado e de Governo dos países-membros, parceiros e de engajamento externo

09h — Sessão plenária “Meio Ambiente, COP30 e Saúde Global”