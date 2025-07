Brics terá reunião de cúpula neste domingo com foco em reforma de instituições e regulação da IA

Rio de Janeiro - A reunião de cúpula do Brics começa neste domingo, 6, no Rio de Janeiro, com dois temas principais na pauta: a reforma da governança global e o controle da inteligência artificial.

Além disso, a declaração conjunta dos países do bloco, que deverá ser assinada às 14h, trará um posicionamento conjunto sobre diversos temas. A proposta final da declaração, que ainda será validada pelos chefes de Estado, previa uma menção à solução de dois estados para a crise entre israelenses e palestinos e uma defesa de que Brasil e Índia devem ampliar seu papel em órgãos da ONU, como o Conselho de Segurança.

"O Brasil defende o multilateralismo e o livre comércio. O Brasil é um país da paz, de promoção da paz. O presidente Lula tem defendido isso permanentemente e lamenta os investimentos, recordes no mundo com armamento e guerra, num mundo que tem fome e miséria", disse o vice-presidente Geraldo Alckmin, no sábado, 5, em conversa com jornalistas.

O Brics é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã, que aderiram ao bloco em 2024.

O evento deste domingo é marcado por duas ausências de peso: os presidentes Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping, da China. Putin é alvo de um mandado de prisão internacional por suas ações contra a Ucrânia e deverá participar do encontro de líderes por chamada de vídeo.

O governo chinês não informou a razão da ausência de Xi. O país será representado pelo primeiro-ministro Li Qiang.

Entre os líderes que vieram para o encontro, estão Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, Narendra Modi, premiê da Índia, e Prabowo Subianto, presidente da Indonésia.

Declaração sobre IA

Neste domingo, no começo da noite, os países deverão firmar outra declaração, sobre inteligência artificial. No sábado, 5, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a criação de uma governança multilateral da nova tecnologia.

"A inteligência artificial traz possibilidades que, há poucos anos, sequer imaginávamos. Na ausência de diretrizes claras coletivamente acordadas, os modelos gerados com base apenas na experiência de grandes empresas de tecnologia vão se impor. Os riscos e efeitos colaterais da inteligência artificial demandam uma governança multilateral", disse.

O Brics também deverá propor formas que os países do chamado Sul Global tenham maior acesso às novas tecnologias ligadas à IA.

O Brasil, que preside o Brics em 2025, colocou a IA como um dos temas principais de debate, ao lado de saúde pública e mudanças climáticas. Estes dois outros temas deverão ser tratados de forma mais abrangente na segunda-feira, 7, segundo dia da cúpula.

Agenda do Brics neste domingo

O domingo será o dia mais cheio da agenda dos líderes no Brics. O evento começará às 9h30, com uma cerimônia de chegada, em que as autoridades estrangeiras serão recebidas por Lula, e se estende até a noite, com um jantar oficial.

O dia terá duas sessões de debate, uma sobre "Paz e Segurança e Reforma da Governança Global" e outra sobre “Fortalecimento do Multilateralismo, Assuntos Econômico-Financeiros e Inteligência Artificial”

Neste domingo, também será entregue aos chefes de Estado uma lista de 24 propostas elaboradas pelo setor empresarial, com medidas que poderão facilitar o comércio e os negócios entre os países do bloco.

O que já aconteceu no Brics

Antes da reunião de cúpula, houve diversos outros eventos paralelos. No sábado, 5, foi realizado um fórum empresarial, organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com autoridades e empresários dos países do bloco.

Também no sábado, houve um encontro de ministros da economia e presidentes de banco central. Eles emitiram uma declaração ao final do encontro em que criticam as tarifas comerciais impostas de forma unilateral e defendem mudanças para que os mais ricos paguem mais impostos.

O que é o Brics?

O Brics é um grupo que reúne países emergentes para discutir questões econômicas e políticas.

Criado em 2006, o bloco reunia inicialmente Brasil, Rússia, Índia e China, cujas letras formavam a sigla Bric (tijolo, em inglês). Depois, em 2011, houve a entrada da África do Sul, chamada de South Africa em ingles, o que originou a sigla Brics.

Em 2024, foram admitidos mais seis países, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.

A cada ano, um país ocupa a presidência do bloco e organiza uma reunião de cúpula em seu território. O Brasil comanda o grupo em 2025.

Veja a programação completa do Brics

Horários fornecidos pela organização do evento e pela Presidência da República.

Domingo, 6 de julho

09h30: Cerimônia oficial de chegada dos Chefes de Estado e de Governo

10h30: Fotografia de família dos Chefes de Estado e de Governo dos países-membros

10h50: Sessão plenária “Paz e Segurança e Reforma da Governança Global”

12h35: Almoço de trabalho e debate sobre o tema “Paz e Segurança e Reforma da Governança Global”

14h - Adoção da Declaração da 17ª Reunião de Cúpula dos Brics

14h45: Cerimônia oficial de chegada dos Chefes de Delegação de Organismos Internacionais, Países de Engajamento Externo e Países Parceiros

16h: Sessão plenária “Fortalecimento do Multilateralismo, Assuntos Econômico-Financeiros e Inteligência Artificial”

19h30 - Adoção da Declaração sobre Inteligência Artificial

20h: Recepção oficial oferecida pelo Presidente da República e pela senhora Janja Lula da Silva aos Chefes de Estado e de Governo e aos dirigentes de Organismos Internacionais

Segunda-feira, 7 de julho

08h45 — Fotografia de família dos Chefes de Estado e de Governo dos países-membros, parceiros e de engajamento externo

09h — Sessão plenária “Meio Ambiente, COP30 e Saúde Global”