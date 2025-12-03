Putin aceitou algumas propostas dos EUA sobre a Ucrânia, diz o Kremlin

O Kremlin declarou nesta quarta-feira, 3 de dezembro, que o presidente russo Vladimir Putin avaliou as propostas apresentadas pelos Estados Unidos para encerrar a guerra na Ucrânia, algumas foram aceitas, outras descartadas.

Mesmo assim, segundo Moscou, a Rússia permanece disposta a continuar negociando com representantes americanos pelo tempo que for necessário para tentar chegar a um entendimento.

A declaração foi feita pelo porta-voz Dmitry Peskov após o encontro em Moscou entre Putin e o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff. As conversas avançaram até a madrugada. Mais tarde, um assessor do Kremlin reforçou que "ainda não se chegaram a um consenso", segundo informações da agência Reuters.

Ao ser questionado se Putin teria rejeitado as propostas em bloco, Peskov negou: "Uma troca direta de opiniões ocorreu ontem pela primeira vez. Algumas coisas foram aceitas, outras foram consideradas inaceitáveis. Este é um processo normal de trabalho para se chegar a um consenso."

Peskov acrescentou que Moscou reconhece os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas que o Kremlin pretende evitar novos comentários sobre o andamento das conversas, já que tornar o processo público poderia dificultar avanços. "O trabalho está sendo realizado atualmente em nível técnico. É nesse nível técnico que certos resultados devem ser alcançados, os quais servirão de base para contatos no mais alto nível."

Preocupação como sigilo

As discussões ocorrem após o vazamento, em novembro, de um conjunto de 28 propostas feitas pelo governo dos EUA, que causou preocupação entre autoridades da Ucrânia e da Europa por supostamente atender a demandas centrais de Moscou. Em resposta, potências europeias elaboraram uma contraproposta. Mais tarde, durante as negociações feitas em Genebra, os Estados Unidos e Ucrânia anunciaram ter construído uma "estrutura de paz atualizada e refinada".

No entanto, nesta terça-feira, Putin acusou os europeus de tentar inviabilizar o processo ao sugerir pontos que considerou inaceitáveis para a Rússia. Yuri Ushakov, assessor de política externa do Kremlin, afirmou que Moscou recebeu inicialmente um documento de 27 tópicos, seguido por quatro anexos adicionais discutidos com Witkoff.

Putin já havia dito, na semana anterior, que Washington e Kiev dividiram as propostas originais em quatro partes, mas o teor dessas divisões não foi revelado.