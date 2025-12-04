Mundo

Europeus veem alto risco de guerra com a Rússia, diz pesquisa

Estudo ouviu 9,5 mil pessoas em nove países e mostra disparidade de percepção entre membros da UE.

Putin: presidente impôs condições para negociar o fim da guerra. (Yuri Kochetkov/AFP)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07h21.

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela revista francesa Le Grand Continent indica que muitos europeus acreditam existir um alto risco de guerra com a Rússia.

O estudo ouviu 9.553 pessoas em nove países da União Europeia no final de novembro. Segundo os resultados, 51% dos entrevistados avaliam que há risco “alto” ou “muito alto” de Moscou entrar em conflito com seu país nos próximos anos.

A amostra incluiu França, Alemanha, Itália, Espanha, Polônia, Portugal, Croácia, Bélgica e Holanda, com mais de mil participantes em cada país.

A percepção varia de acordo com o contexto nacional. Na Polônia, que faz fronteira com a Rússia e Belarus, 77% veem risco elevado. Na França, o índice é de 54%, e na Alemanha, de 51%. Já na Itália, 65% consideram o risco baixo ou inexistente.

Capacidade militar é vista como insuficiente

A publicação, ligada à École Normale Supérieure, afirma que “a Rússia representa a ameaça estatal de guerra mais estruturante para a opinião europeia”, destacando o peso do conflito na formação da percepção pública.

O estudo também revela desconfiança sobre a capacidade de defesa dos países. Mais de dois terços dos entrevistados, 69%, acreditam que suas nações seriam “totalmente incapazes” ou “praticamente incapazes” de se defender de uma agressão russa. A pesquisa aponta que a avaliação é consistente em diferentes países, independentemente do nível de preocupação com o risco de guerra.

*Com informações da AFP

