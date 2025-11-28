Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Putin aceita que Budapeste sedie conversas de paz para a Ucrânia

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, propôs que as negociações de paz fossem feitas em Budapeste

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14h44.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceitou nesta sexta-feira, 28, a proposta feita pelo primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, para que Budapeste seja sede das negociações de paz sobre a guerra na Ucrânia.

"Se durante nossas negociações chegarmos a utilizar a plataforma de Budapeste, eu também ficarei encantado. E quero lhe agradecer pela sua disposição em ajudar", disse Putin no início da reunião no Palácio do Kremlin.

Orbán afirmou que esta foi sua 14ª reunião com Putin e reiterou que a Hungria está “disposta a contribuir para um desfecho bem-sucedido” das tratativas.

Ele destacou que a política externa húngara em relação a Moscou é firme e não se submete a pressões externas, ao defender que seu país está “interessado na paz”.

Putin elogiou o que chamou de postura “equilibrada” de Orbán sobre a Ucrânia, diferente da adotada pela maioria dos países da UE. O premiê húngaro é contrário ao financiamento europeu a Kiev e às sanções contra Moscou, defendendo que a vitória russa na guerra é certa.

*Com informações da EFE

Acompanhe tudo sobre:Vladimir PutinUcrâniaRússia

Mais de Mundo

Tribunal Superior de Tóquio decide pela 1ª vez contra casamento LGBT

Comitê da ONU diz que Israel comete 'maus-tratos em massa' em Gaza

França critica e Espanha defende avanço do acordo UE–Mercosul

Chefe de gabinete de Zelensky renuncia após investigação de corrupção

Mais na Exame

Esporte

Brasil x Noruega: onde assistir, horário e escalações do Amistoso Feminino

Mercados

Redução de investimentos não convence e ação da Petrobras cai 3%

Mundo

Tribunal Superior de Tóquio decide pela 1ª vez contra casamento LGBT

Negócios

Como esta CEO garantiu crescimento dessa empresa de alimentos com gestão remota e foco financeiro