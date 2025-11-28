Putin aceita que Budapeste sedie conversas de paz para a Ucrânia

Redação Exame
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14h44.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceitou nesta sexta-feira, 28, a proposta feita pelo primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, para que Budapeste seja sede das negociações de paz sobre a guerra na Ucrânia.
"Se durante nossas negociações chegarmos a utilizar a plataforma de Budapeste, eu também ficarei encantado. E quero lhe agradecer pela sua disposição em ajudar", disse Putin no início da reunião no Palácio do Kremlin.
Orbán afirmou que esta foi sua 14ª reunião com Putin e reiterou que a Hungria está “disposta a contribuir para um desfecho bem-sucedido” das tratativas.
Ele destacou que a política externa húngara em relação a Moscou é firme e não se submete a pressões externas, ao defender que seu país está “interessado na paz”.
Putin elogiou o que chamou de postura “equilibrada” de Orbán sobre a Ucrânia, diferente da adotada pela maioria dos países da UE. O premiê húngaro é contrário ao financiamento europeu a Kiev e às sanções contra Moscou, defendendo que a vitória russa na guerra é certa.
*Com informações da EFE