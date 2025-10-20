Mundo

Zelensky diz que está disposto a participar de reunião entre Trump e Putin

Presidente dos Estados Unidos anunciou na semana passada que se reunirá com Putin em Budapeste nas próximas duas semanas

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08h56.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou que está disposto a participar do encontro na Hungria entre os presidentes russo e americano, Vladimir Putin e Donald Trump, caso receba um convite.

O encontro entre Trump e Putin será a segunda cúpula bilateral para tentar um acordo de paz na Ucrânia, após uma reunião organizada em agosto no Alasca.

"Se me convidarem a Budapeste, se for um convite em um formato no qual nos reunamos os três, ou como é chamado, diplomacia itinerante, o presidente Trump se reúne com Putin e o presidente Trump se reúne comigo, então, em um formato ou outro, estamos de acordo", afirmou Zelensky.

Trump anunciou na semana passada que se reunirá com Putin em Budapeste "nas próximas duas semanas", como parte de sua promessa de terminar rapidamente com a guerra na Ucrânia após seu retorno à Casa Branca.

Zelensky declarou que "Budapeste não é o melhor lugar para a reunião". O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, é o maior aliado de Putin na Europa e critica o apoio militar e diplomático à Ucrânia.

"Não acredito que um primeiro-ministro que bloqueia a Ucrânia em todos os âmbitos possa fazer algo positivo para os ucranianos ou apresentar uma contribuição equilibrada", afirmou Zelensky sobre Orban.

