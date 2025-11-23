EUA e Ucrânia destacam 'progressos' em reunião; Trump diz que falta gratidão

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o negociador da Ucrânia, Andrii Yermak, destacaram neste domingo (23) os "bons progressos" nos diálogos em curso em Genebra sobre o plano de Donald Trump para pôr fim à guerra com a Rússia.

"Acredito que provavelmente tivemos a reunião mais produtiva e significativa até agora em todo este processo", disse Rubio aos jornalistas, ressaltando que as delegações continuariam as discussões nas próximas horas.

Washington agora apresenta um plano de 28 pontos de Trump como "um quadro para as negociações" que visa pôr fim ao conflito, mas o documento é visto com preocupação em Kiev e Bruxelas.

Trump acusa Ucrânia de mostrar 'zero gratidão'

Neste domingo, o presidente Donald Trump acusou a Ucrânia de expressar "zero gratidão" as Estados Unidos por seus esforços para encerrar a guerra com a Rússia, objetivo para o qual tenta impor um plano que é questionado por Kiev.

Em uma mensagem no Truth Social, o presidente americano também atacou os europeus, "que continuam comprando petróleo da Rússia", bem como seu antecessor, Joe Biden, a quem acusou de inação no início do conflito.

"Herdamos uma guerra que nunca deveria ter acontecido, uma guerra em que todos saímos perdendo", escreveu o presidente em letras maiúsculas em sua rede social.

"Os líderes ucranianos demonstraram zero gratidão por nossos esforços, e a Europa continua comprando petróleo da Rússia", adicionou.

Segundo Trump, os Estados Unidos "continuam vendendo quantidades maciças de armas à Otan para distribuição à Ucrânia (o corrupto Joe deu tudo de graça, incluindo grandes somas de dinheiro!)".

Em resposta, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou a agradecer aos Estados Unidos por "tudo o que estão fazendo pela segurança" de seu país.

"A liderança dos Estados Unidos é importante; estamos agradecidos por tudo o que os Estados Unidos e o presidente Trump estão fazendo pela segurança e continuamos trabalhando da maneira mais construtiva possível", escreveu o presidente ucraniano em sua conta da rede social X.

Zelensky ressaltou seu desejo de que "haja um resultado prático e que aproxime a Ucrânia e toda a Europa de uma paz e uma segurança confiáveis".

"É importante que haja diálogo, que a diplomacia tenha sido revitalizada", comentou, a respeito das conversas que ocorreram hoje sobre o plano apresentado pelo governo de Trump para terminar com a guerra com a Rússia, mas que todos os analistas – incluindo os do campo do presidente americano – concordam que se inclina claramente a favor das posições de Moscou.

Com AFP e EFE.