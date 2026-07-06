Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Por que Príncipe Harry não vai poder se hospedar no Palácio de Buckingham

Duque de Sussex desembarca em Londres nesta semana sem Meghan Markle e os filhos na primeira etapa da viagem

Príncipe Harry: duque de Sussex visita o Reino Unido nesta semana, mas não ficará hospedado no Palácio de Buckingham. (AFP/AFP)

Príncipe Harry: duque de Sussex visita o Reino Unido nesta semana, mas não ficará hospedado no Palácio de Buckingham. (AFP/AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 6 de julho de 2026 às 11h39.

O príncipe Harry desembarca no Reino Unido nesta semana para uma visita de cinco dias que inclui uma audiência na Justiça britânica e compromissos ligados aos Jogos Invictus.

Entretanto, apesar da viagem, o filho caçula do rei Charles III não poderá ficar hospedado no Palácio de Buckingham, como esperava.

Segundo fontes da família real, o duque de Sussex perdeu o prazo para confirmar se aceitaria a oferta de hospedagem feita pelo monarca. Com isso, o convite expirou e a equipe responsável pelas residências reais precisou seguir com a organização dos preparativos sem a presença do príncipe.

Um porta-voz de Harry afirmou que ele ficou "decepcionado" com a decisão. Antes disso, representantes do duque haviam informado que a expectativa era de que ele pudesse permanecer no Palácio de Buckingham durante a passagem por Londres.

Por que Harry está no Reino Unido?

Harry chegou ao país para acompanhar a decisão da Justiça sobre a ação movida por ele e outras celebridades, entre elas Elton John, contra veículos da imprensa britânica. O julgamento será concluído nesta terça-feira, 7.

Na primeira parte da viagem, o príncipe estará desacompanhado. Segundo seu porta-voz, Meghan Markle e os filhos do casal, Archie e Lilibet, permanecerão nos Estados Unidos após o governo britânico negar o pedido de escolta policial oficial para a família.

Depois de Londres, Harry seguirá para Birmingham, onde participará da contagem regressiva de um ano para os Jogos Invictus de 2027, competição voltada a militares feridos em combate. Ainda existe a possibilidade de Meghan e os filhos se juntarem a ele nessa etapa da viagem.

Onde Harry deve ficar hospedado?

Segundo a imprensa britânica, a alternativa mais provável é que Harry e sua família fiquem na propriedade de Althorp, residência da família Spencer, onde a princesa Diana cresceu e está sepultada. O local pertence atualmente ao irmão da princesa, Charles Spencer.

Fontes do Palácio de Buckingham afirmaram que a retirada da oferta não impede que Harry e sua família voltem a ser convidados para se hospedar em propriedades da realeza em futuras visitas ao Reino Unido.

Caso Meghan, Archie e Lilibet viajem ao país, também não está descartado um encontro com o rei Charles III. O monarca não vê os netos desde 2022, durante as comemorações do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II.

Já Harry se encontrou pela última vez com o pai em setembro de 2025, em uma reunião privada no Clarence House, em Londres.

*Com EFE 

Acompanhe tudo sobre:InglaterraFamília real britânica

Mais de Mundo

Entenda briga entre Trump e Meloni: de aliados a troca de ataques

Hamas dissolve governo de Gaza e abre caminho para administração de tecnocratas

Petro convoca protestos e antecipa discurso de despedida antes da posse de Espriella

Supertufão Bavi atinge territórios dos EUA com ventos de até 350 km/h

Mais na Exame

Mercados

Por que a Kraft Heinz cai mesmo com a força histórica de seu ketchup?

Esporte

Copa do mundo 2030: quais são as cidades favoritas para sediar o campeonato?

Mundo

Entenda briga entre Trump e Meloni: de aliados a troca de ataques

Marketing

Mondelēz lança Oreo especial BTS, inspirada em sobremesa coreana