Por que Príncipe Harry não vai poder se hospedar no Palácio de Buckingham

O príncipe Harry desembarca no Reino Unido nesta semana para uma visita de cinco dias que inclui uma audiência na Justiça britânica e compromissos ligados aos Jogos Invictus.

Entretanto, apesar da viagem, o filho caçula do rei Charles III não poderá ficar hospedado no Palácio de Buckingham, como esperava.

Segundo fontes da família real, o duque de Sussex perdeu o prazo para confirmar se aceitaria a oferta de hospedagem feita pelo monarca. Com isso, o convite expirou e a equipe responsável pelas residências reais precisou seguir com a organização dos preparativos sem a presença do príncipe.

Um porta-voz de Harry afirmou que ele ficou "decepcionado" com a decisão. Antes disso, representantes do duque haviam informado que a expectativa era de que ele pudesse permanecer no Palácio de Buckingham durante a passagem por Londres.

Por que Harry está no Reino Unido?

Harry chegou ao país para acompanhar a decisão da Justiça sobre a ação movida por ele e outras celebridades, entre elas Elton John, contra veículos da imprensa britânica. O julgamento será concluído nesta terça-feira, 7.

Na primeira parte da viagem, o príncipe estará desacompanhado. Segundo seu porta-voz, Meghan Markle e os filhos do casal, Archie e Lilibet, permanecerão nos Estados Unidos após o governo britânico negar o pedido de escolta policial oficial para a família.

Depois de Londres, Harry seguirá para Birmingham, onde participará da contagem regressiva de um ano para os Jogos Invictus de 2027, competição voltada a militares feridos em combate. Ainda existe a possibilidade de Meghan e os filhos se juntarem a ele nessa etapa da viagem.

Onde Harry deve ficar hospedado?

Segundo a imprensa britânica, a alternativa mais provável é que Harry e sua família fiquem na propriedade de Althorp, residência da família Spencer, onde a princesa Diana cresceu e está sepultada. O local pertence atualmente ao irmão da princesa, Charles Spencer.

Fontes do Palácio de Buckingham afirmaram que a retirada da oferta não impede que Harry e sua família voltem a ser convidados para se hospedar em propriedades da realeza em futuras visitas ao Reino Unido.

Caso Meghan, Archie e Lilibet viajem ao país, também não está descartado um encontro com o rei Charles III. O monarca não vê os netos desde 2022, durante as comemorações do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II.

Já Harry se encontrou pela última vez com o pai em setembro de 2025, em uma reunião privada no Clarence House, em Londres.

*Com EFE