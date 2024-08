Que dia acaba a Olimpíada de Paris? Veja onde Brasil ainda tem chance de medalha

As Olimpíadas de Paris estão chegando ao seu momento decisivo, com a cerimônia de encerramento marcada para o dia 11 de agosto de 2024. No entanto, até lá, os atletas brasileiros ainda têm diversas oportunidades de conquistar medalhas para o país, seja na luta pelo ouro ou em outras posições no pódio. A seguir, destacamos os principais candidatos brasileiros que ainda competem por medalhas nos próximos dias.

Candidatos ao ouro

Ana Marcela Cunha - Maratona Aquática (10 km)

Data: 8 de agosto

Horário: 2h30

Ana Marcela Cunha, uma das maiores nadadoras de maratona aquática do mundo, é uma forte candidata ao ouro na prova dos 10 km em águas abertas. Com um histórico de grandes vitórias, incluindo o título olímpico em Tóquio 2020, Ana Marcela é vista como uma das grandes esperanças do Brasil nesta reta final das Olimpíadas de Paris. A prova acontecerá na madrugada do dia 8 de agosto, e Ana Marcela buscará repetir o feito histórico.

Isaquias Queiroz - Canoagem (C1 1000m)

Data: 9 de agosto

Horário: 8h40

Isaquias Queiroz, um dos maiores nomes da canoagem brasileira, entra em ação novamente na final da prova C1 1000 m. Após conquistar três medalhas em Tóquio, Isaquias busca o ouro em Paris para consolidar ainda mais sua posição entre os grandes atletas da canoagem mundial. A prova está marcada para a manhã do dia 9 de agosto.

Alison dos Santos - 400m com barreiras

Data: 9 de agosto

Horário: 16h45

O atletismo brasileiro também tem boas chances de ouro com Alison dos Santos, o Piu, na prova dos 400 m com barreiras. Atual campeão mundial e medalhista de bronze em Tóquio, Alison chega a Paris como um dos favoritos na modalidade. A final acontece na tarde do dia 9 de agosto, e Alison espera fazer história no Stade de France.

Ana Patrícia/Duda - Vôlei de Praia

Data: 9 de agosto

Horário: 17h30

A dupla de vôlei de praia Ana Patrícia e Duda vem se destacando no cenário mundial e é uma das favoritas ao ouro em Paris. Com um histórico de vitórias em competições internacionais, elas chegam à final no dia 9 de agosto como fortes candidatas ao título. O vôlei de praia é uma das modalidades em que o Brasil tradicionalmente se destaca, e Ana Patrícia e Duda têm a chance de manter essa tradição.

Futebol Feminino

Data: 10 de agosto

Horário: 12h

A seleção brasileira de futebol feminino também segue firme na disputa pelo ouro. Com jogadoras experientes e talentos emergentes, o Brasil busca conquistar seu primeiro título olímpico na modalidade. A final acontece no dia 10 de agosto, ao meio-dia, em um dos momentos mais esperados das Olimpíadas para os brasileiros.

Vôlei Feminino

Data: 11 de agosto

Horário: 8h

O vôlei feminino do Brasil chega mais uma vez à final olímpica, reforçando sua posição como uma das potências do esporte. Com duas medalhas de ouro olímpicas no currículo, a equipe brasileira busca mais um título no dia 11 de agosto, às 8h, na última chance de ouro para o Brasil antes da cerimônia de encerramento dos Jogos de Paris.

Chances de pódio

Além dos candidatos ao ouro, o Brasil também tem boas chances de conquistar medalhas em outras modalidades. Confira a seguir:

Skate Park Masculino - Pedro Barros

Data: 7 de agosto

Horário: 12h30

Pedro Barros, um dos principais nomes do skate brasileiro, disputa a final do skate park no dia 7 de agosto. Medalhista de prata em Tóquio, Pedro é um dos favoritos a subir ao pódio novamente em Paris.

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann - Canoagem (C2 500m)

Data: 8 de agosto

Horário: 8h20

A dupla brasileira na canoagem, composta por Isaquias Queiroz e Jacky Godmann, disputa a final da prova C2 500 m no dia 8 de agosto. Isaquias, já mencionado anteriormente como favorito ao ouro em outra prova, busca junto com Jacky aumentar a coleção de medalhas do Brasil na canoagem.

Bruno Lobo - Fórmula Kite (Vela)

Data: 8 de agosto

Horário: 10h40

Bruno Lobo representa o Brasil na classe Fórmula Kite na vela, com a final marcada para o dia 8 de agosto. O atleta busca uma medalha inédita para o Brasil nessa modalidade, que é relativamente nova nos Jogos Olímpicos.

Edival Pontes, o Netinho - Taekwondo (68 kg)

Data: 8 de agosto

Horário: 16h19

No taekwondo, Edival Pontes, conhecido como Netinho, compete na categoria até 68 kg, com a final programada para a tarde do dia 8 de agosto. O Brasil tem tradição nessa modalidade e Netinho tem boas chances de trazer mais uma medalha para o país.

Guilherme Costa - Maratona Aquática (10 km)

Data: 9 de agosto

Horário: 2h30

Guilherme Costa, um dos principais nomes da natação brasileira, compete na maratona aquática de 10 km, ao lado de Ana Marcela Cunha. A prova acontece na madrugada do dia 9 de agosto, e Guilherme busca um lugar no pódio para coroar sua participação nos Jogos de Paris.

Almir dos Santos - Salto Triplo

Data: 9 de agosto

Horário: 15h13

Almir dos Santos disputa a final do salto triplo no dia 9 de agosto, uma modalidade em que o Brasil tem histórico de conquistas. Almir é uma das esperanças de medalha no atletismo brasileiro em Paris.

Henrique Marques - Taekwondo (80 kg)

Data: 9 de agosto

Horário: 16h37

Henrique Marques compete na categoria até 80 kg do taekwondo, com a final marcada para a tarde do dia 9 de agosto. O atleta busca seguir os passos de outros brasileiros que já subiram ao pódio nessa modalidade.