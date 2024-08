Por que a Itália pode aumentar impostos sobre turistas?

A Itália está propondo um aumento acentuado nos impostos turísticos para ajudar cidades com pouco dinheiro a aumentar as receitas e tornar os visitantes "mais responsáveis" em meio a uma crescente reação pública contra o turismo excessivo.

Segundo o Financial Times, associações da indústria hoteleira e de viagens estão em pé de guerra com o plano, que prevê uma taxa de até € 25 por noite para os quartos de hotel mais caros.

Barbara Casillo, diretora da Confindustria Alberghi, que representa hotéis maiores e redes globais, alertou que a Itália já estava enfrentando uma competição feroz de outros destinos europeus e poderia perder ao aumentar os impostos turísticos que ela chamou de "já muito altos".

"Se assustarmos os viajantes que vêm até nós dando a impressão de que queremos levar o que podemos, não estamos prestando um bom serviço ao país", disse Casillo em uma entrevista.

O ministério do Turismo disse que estava planejando "um diálogo" com órgãos relevantes da indústria em setembro sobre a "possível proposta de modificar as regras do imposto turístico".

Marina Lalli, presidente da Federturismo — que representa todos os tipos de empresas de turismo — reclamou que muitas cidades já usam "ilegalmente" as receitas do imposto turístico para tapar buracos no orçamento. A lei atual exige que as cidades usem esses fundos para pagar por coisas diretamente relevantes para visitantes de fora da cidade — como sinalização em vários idiomas e manutenção de locais turísticos.

O debate ocorre no momento em que a Itália enfrenta forte pressão sobre suas finanças públicas. Previsões do FMI indicam que a dívida pode chegar a quase 140% do PIB neste ano.

Os italianos e o turismo

A indústria de turismo da Itália viu uma forte recuperação após o colapso desencadeado pela Covid-19, com associações da indústria estimando a chegada de turistas estrangeiros em 65 milhões no ano passado — em pé de igualdade com os níveis pré-pandêmicos, segundo o FT.

Mas muitos italianos estão em pé de guerra com as consequências do turismo excessivo, à medida que os centros históricos das cidades perdem seu caráter tradicional e cada vez mais apartamentos urbanos são convertidos em aluguéis de férias de curto prazo.

Em 2019, antes da pandemia, quase 1.200 municípios arrecadaram um total de € 470 milhões em impostos turísticos, de acordo com o Banco da Itália. Mas as arrecadações aumentaram para uma estimativa de € 775 milhões em 2023 depois que o governo de Giorgia Meloni decidiu deixar os destinos mais populares da cidade — com números anuais de turistas 20 vezes maiores do que a população local — aumentarem seus impostos turísticos.

Neste ano, Veneza experimentou uma taxa de entrada para turistas de um dia visitando seu centro histórico.