Sardenha: 5 pontos turísticos para conhecer na ilha italiana

A JHSF anunciou hoje, 21, que irá construir um hotel na Sardenha em parceria com o Fasano. A consultoria de viagens de luxo OvationNetwork elegeu a ilha italiana como o melhor destino do mundo em 2024.

A 200 quilômetros da costa do continente, a ilha fincada no mar mediterrâneo possui mais de 2 mil quilômetros de litoral de mar azul claro. Confira cinco pontos turísticos da Sardenha para incluir em sua próxima viagem.

Cala Luna

As praias da Costa Leste da Sardenha, como Cala Luna, é uma das mais icônicas da região. Com suas águas cristalinas e formações rochosas impressionantes, é ideal para nadar, praticar snorkeling e admirar a beleza natural.

Arquipélago de La Maddalena

A sugestão para explorar o Arquipélago de La Maddalena, um paraíso de ilhas e ilhotas ao norte da Sardenha, é de barco. As praias de areia branca e as águas turquesa são perfeitas para mergulho e relaxamento.

Cidade Antiga de Cagliari

Visite a capital da Sardenha, Cagliari, e explore seu centro histórico, Castello. Caminhe pelas ruas de paralelepípedo, descubra a catedral medieval e aprecie a vista panorâmica da cidade e do mar a partir das muralhas antigas.

Vale dos Nuragues

É possível conhecer a história antiga da Sardenha no Vale dos Nuragues, onde está o Su Nuraxi, um sítio arqueológico pré-histórico classificado como Patrimônio Mundial da UNESCO. Aprenda sobre a civilização nurágica que habitou a ilha há milhares de anos.

Parque Nacional Gennargentu

Para além do belo mar azul, outra sugestão de passeio na natureza é o Parque Nacional Gennargentu, uma área montanhosa no interior da Sardenha, rica em biodiversidade. Além das paisagens deslumbrantes, o parque oferece a oportunidade de ver a fauna local e explorar aldeias tradicionais sardenhas.

O grupo Fasano pelo mundo

Esta não será a primeira unidade internacional do grupo Fasano, que já possui unidades em Nova York e em Punta del Este. Em Miami e Londres, os projetos estão na fase de construção e acabamento. Em 2025 será inaugurado um hotel na Flórida, e em 2026 o primeiro na Europa, em Londres.

As raízes do Fasano são profundas com a Itália, país de origem de Vittorio Fasano. Imigrante, em 1902, Vittorio inaugurava a Brasserie Paulista, no Centro Histórico da cidade. Foi só um século mais tarde, em 2003 com a inauguração do Hotel Fasano São Paulo Jardins por Gero Fasano, que o sobrenome se tornou também sinônimo de hotelaria de luxo.