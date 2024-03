O sonho acabou? A verdade sobre as casas de 1 euro na Itália

O casal Gary e Tam Holm, da Califórnia, nunca tinham ido à Sicília, no sul da Itália. Mas foi quando Gary trabalhava na Inglaterra que eles souberam sobre as casas de 1 euro na região, enquanto navegavam na internet. "Escrevi para o endereço de e-mail fornecido no artigo e recebi uma resposta do próprio prefeito de Sambuca di Sicilia", relembra Tam em entrevista ao Business Insider. "Ele disse que havia passeios pela cidade e pelas casas que estavam sendo vendidas por um euro".

Depois de um tour pela cidade, decidiram participar do leilão cujos lances começavam neste valor mínimo. "Acabamos fazendo uma oferta de €5.000 por uma e perdemos", conta Gary. Mas o casal não desistiu, e decidiu comprar uma casa na cidade fora dos leilões, de maneira privada.

"Se você tivesse a sorte de conseguir uma das casas de um euro, eles cuidavam da maior parte da papelada para você, mas havia algumas estipulações", conta Tam. "Você tinha um prazo para renová-la, tinha que usar certos empreiteiros e havia muitas diretrizes. Estou feliz por não termos ficado presos a isso".

Mas, se aventurando pela burocracia italiana sozinhos, o casal precisou contratar um advogado especializado, que elabora um contrato legal com o proprietário. Além disso, a propriedade segue por linhagem familiar, e todos os membros da família listados nos documentos têm de estar presentes na venda.

"Enquanto a irmã estava aqui em Sambuca, o irmão morava na América e não estava aqui há uma década", diz Tam. "Então, tivemos que descobrir como trazê-lo para Sambuca para assinar a papelada para que pudéssemos comprar a casa dele". Por uma coincidência, o irmão veio visitar a família e a papelada foi assinada.

"Nosso investimento inicial na casa foi de €19.000", conta Tam. Essa cifra chegou com pintura, encanamento e trabalhos elétricos. A reforma não diminuiu a vontade de comprar outra casa, quando perceberam que a vizinha estava à venda.

"Essa casa nos custou €8.000 ($8.666), então, para as duas que compramos, gastamos €27.000 ($29.247). Não é uma tonelada de dinheiro, mas também não é um euro ou dois euros", diz Gary. Outra despesa não planejada do casal foi fazer um buraco na parede entre as duas casas. No final, o custo total de casas mais reformas ficou em 160.000 euros.

Arrependimentos? Nenhum, garante o casal. "Eles veem o valor dos estrangeiros impulsionando a economia e o turismo. Acho que o programa de um euro foi brilhante, na minha opinião, porque deu a algumas pessoas a chance de conseguir casas por muito pouco dinheiro, e nos trouxe até aqui", diz Gary.