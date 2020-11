Estados Desunidos da América

Durante a guerra pela independência das 13 colônias americanas, Benjamin Franklin cerrou fileiras pela ruptura das relações com a Coroa Britânica. Seu filho Willian ficou ao lado da Inglaterra. O terceiro vice-presidente dos Estados Unidos, Aaron Burr, matou o ex-secretário do Tesouro, Alexander Hamilton, num duelo. Genial, ele foi um dos federalistas mais importantes e ajudou a moldar a economia industrial do nascente país.

Como outros federalistas, Hamilton tinha certo temor da democracia. O modelo de federação que hoje causa tanta dificuldade no entendimento de como é eleito o presidente dos Estados Unidos deriva do conceito de pesos e contrapesos para manter certo controle nas mãos de uma elite sábia.

A Guerra de Secessão partiu o país, mas foi a única forma encontrada por Abraham Lincoln de manter os Estados… Unidos. Mesmo que os negros continuem até hoje a lutar por seus direitos, apesar de terem eleito Barack Obama.

Franklin Roosevelt recebeu o país quebrado após 1929, implantou o New Deal e mudou o conceito do Estado americano, fazendo intervenções na economia e investindo muito em assistência social. Era odiado por muitos empresários.

O assassinato de John Kennedy é a ponta de um iceberg sobre muitas teorias conspiratórios, desde os direitos negros até a desistência da guerra com Cuba pelos mísseis da URSS…

A América sempre foi grande… e dividida. E o que Trump não uniu o derrotou.

*Analista político da FSB Comunicação

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube