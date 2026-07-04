4 de julho: EUA terão festa de 250 anos com recorde de calor

Às vésperas do aniversário de 250 anos dos EUA, comemorado neste sábado, 4, termômetros em todo o país registram temperaturas recordes em uma onda de calor que põe milhões de pessoas sob alerta de calor. E as temperaturas devem aumentar ainda mais no sábado de celebrações.

Autoridades meteorológicas alertaram que a combinação de calor extremo e alta umidade pode comprometer celebrações ao ar livre, planos de viagem, eventos esportivos e reuniões familiares durante o feriado.

O National Weather Service (NWS), o principal órgão meteorológico do país, alerta que a sensação térmica pode atingir 46 graus Celsius em cidades como a capital, Washington, DC, a Filadélfia e Nova York, que registrou seu dia mais quente desde 2012 nessa quinta-feira, 2. Os termômetros marcando 38 graus: "Estas são condições extremamente perigosas", disse o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani.

"Minha recomendação a todos os nova-iorquinos é que fiquem em locais fechados e se mantenham frescos", alertou Mamdani em uma coletiva de imprensa; "e, se por acaso você estiver se casando no Madison Square Garden, ficará em local fechado e se manterá fresco — e acho que é um bom exemplo para toda a cidade", disse, em referência ao casamento da estrela pop Taylor Swift com o jogador de futebol americano Travis Kelce, que celebrarão a ocasião na arena novaiorquina.

A onda de calor deve persistir ao longo do fim de semana do Dia da Independência, elevando o risco de doenças relacionadas às altas temperaturas, especialmente entre idosos, crianças e outras populações mais vulneráveis.

Celebrações em risco

Calor Extremo: alerta em jogo de tênis nos EUA incentiva o consumo de água e a tomada de precauções contra o calor

O calor extremo ameaça não apenas a população, mas também a infraestrutura necessária para as celebrações do Dia da Independência. Segundo a CNBC, as redes elétricas em algumas das áreas mais afetadas pelas altas temperaturas estão sob forte pressão. Dados da Administração de Informações sobre Energia dos Estados Unidos mostram que os preços da eletricidade no mercado atacadista dispararam na quinta-feira, com altas de quase 250% na Nova Inglaterra e superiores a 100% na cidade de Nova York.

As autoridades ferroviárias também alertaram para a possibilidade de atrasos durante o fim de semana; a Amtrak informou que os trens poderão operar em velocidade reduzida devido às temperaturas extremas e aos danos causados pelo calor nos trilhos e nos veículos. A Delta Air Lines também emitiu um comunicado informando que dispensará as taxas de alteração para viagens que passem pelo Aeroporto LaGuardia, em Nova York, em razão do calor intenso.

Questões logísticas e preocupações com a saúde já afetam as comemorações públicas.

Em Boston, a entrada para o tradicional espetáculo de fogos de artifício do Boston Pops foi adiada de meio-dia para as 16h de sábado em razão das altas temperaturas. Na Filadélfia, as autoridades também modificaram os eventos do feriado, encurtando o percurso de um desfile realizado na manhã de quinta-feira, cancelando uma festa de rua à tarde e adiando o início de um piquenique e de um concerto noturno no Independence Mall.