Nesta terça-feira, 5, os eleitores estadunidenses irão escolher o presidente dos Estados Unidos que ocupará o cargo pelos próximos quatro anos. Os candidatos são a atual vice-presidente Kamala Harris, pelo partido Democrata, e o ex-presidente Donald Trump, pelo partido Republicano.

A polarização entre Democratas e Republicanos se mantém no pleito deste ano, com as pesquisas mostrando um cenário de empate técnico entre eles. De acordo com o agregador de pesquisas 538, Kamala tem 48,1% dos votos e Trump, 46,7%, ao considerar os eleitores do país todo.

Entre os chamados "estados pêndulos" a preferência do eleitor também é incerta. A disputa pela Presidência dos Estados Unidos chega à reta final em situação muito acirrada. Nos sete estados-chave, Trump e Harris estão em situação de empate técnico, mostram pesquisas exclusivas feitas pelo instituto Ideia e divulgadas pela EXAME nos últimos dias.

Veja os números abaixo e clique no nome de cada estado para ver a reportagem completa de cada um deles:

Por que a Casa Branca tem este nome?

Após o resultado dessa concorrida eleição, o novo presidente ocupará a sede do Executivo dos EUA: a Casa Branca. Localizada na capital Washington D.C, ela é a moradia oficial de todos os presidentes do país.

O local recebeu essa cor em 1798, quando foi revestida de cal para proteger sua estrutura externa de rachaduras e umidade provenientes do frio do inverno.

Mas só começou a ser chamada pelo nome que tem hoje em 1901, quando o então presidente Theodore Roosevelt determinou que todos os documentos oficiais deveriam usar este termo em vez de "Mansão Executiva".

Esta mudança foi implementada por meio de uma carta enviada pelo secretário de Roosevelt, George B. Cortelyou, que instruiu outros membros do gabinete a adotar o novo nome.

O nome "Casa Branca" tem uma história rica que reflete tanto as características físicas do edifício quanto seu papel evolutivo na governança americana.

Quando serão as eleições presidenciais dos Estados Unidos?

As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão marcadas para os dia 5 de novembro, terça-feira. A data faz parte de uma tradição de mais de 180 anos, na qual as votações sempre ocorrem no mês de novembro, em uma terça-feira.