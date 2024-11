EXAME fará live hoje às 18h30 sobre as últimas pesquisas antes da eleição dos EUA

Faltam menos de 24 horas para o início do dia da eleição nos Estados Unidos, e a EXAME acompanha tudo de perto. Nesta segunda, às 18h30, haverá uma live no YouTube para comentar as pesquisas mais recentes e os últimos desdobramentos da corrida eleitoral.

Kamala Harris e Donald Trump disputam quem será o próximo presidente do país, em um cenário acirrado. As pesquisas da última semana mostram os dois em situação de empate técnico.

O programa será apresentado por Rafael Balago, repórter de Mundo da EXAME, e Luciano Pádua, editor de macroeconomia da EXAME. Eles recebem Cila Schulman, presidente do instituto Ideia, e Maurício Moura, professor da Universidade George Washington. Assista abaixo:

A live mostrará ainda os dados de pesquisas exclusivas feitas pelo Ideia e divulgadas pela EXAME, feitas no estados decisivos para a disputa, como Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Veja a seguir os números delas:

Lives durante a semana

Nesta semana, a EXAME fará programas diários ao vivo para seguir a apuração da eleição nos EUA. Veja a seguir a agenda de programas:

Terça, 5, 21h.

Quarta, 6, 9h

Quinta, 7, 9h (caso o resultado ainda não tenha saído)

Sexta, 8, 9h (caso o resultado ainda não tenha saído)

Trump durante comício em Prescott Valley, Arizona, em 13 de outubro

Kamala Harris, durante comício em Chandler, Arizona, em 10 de outubro

Trump durante comício em Coachella, Califórnia, em 12 de outubro

Kamala Harris, durante discurso na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto

O ex-presidente Donald Trump, durante evento em Oaks, Pensilvânia

Kamala Harris na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto

Donald Trump, durante entrevista em Chicago

A vice-presidente Kamala Harris, ao chegar para discurso em Raleigh, Carolina do Norte

Como funciona a eleição nos EUA?