Polymarket remove apostas sobre missão de resgate de militar dos EUA no Irã

A Polymarket removeu uma página relacionada à missão de resgate de militares dos EUA em meio à pressão política, no mais recente sinal do aumento do escrutínio sobre mercados de previsão, segundo o site da CNBC.

Forças militares dos Estados Unidos e do Irã estão procurando um aviador americano desaparecido após seu caça F-15E ter sido abatido sobre o Irã na sexta-feira. Um membro da tripulação foi resgatado, mas outro ainda não foi localizado.

O deputado Seth Moulton, democrata de Massachusetts, criticou a página da Polymarket que permitia aos usuários apostar em qual dia os EUA confirmariam o resgate dos dois aviadores após o abate do caça americano F-15E sobre o Irã. O parlamentar chamou a página de “repugnante” em uma publicação no X.

“Eles poderiam ser seu vizinho, um amigo, um familiar”, escreveu Moulton na sexta-feira. “E as pessoas estão apostando se eles serão salvos ou não.”

Em resposta no X, a Polymarket afirmou: “Removemos esse mercado imediatamente, pois ele não atende aos nossos padrões de integridade.”

“Ele não deveria ter sido publicado, e estamos investigando como isso passou por nossas salvaguardas internas”, escreveu a Polymarket.

Em uma publicação separada no X, a Polymarket afirmou que não “ganha dinheiro nem cobra taxas sobre quaisquer mercados geopolíticos.”

Resposta

Em um e-mail à CNBC, Moulton disse: “A Polymarket não removeu esse mercado porque ele violava seus padrões. Eles o removeram porque nós os expusemos.”

Moulton também afirmou que a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) tem autoridade para regular plataformas de mercados de previsão, mas não está fazendo nada.

“Isso também precisa mudar”, disse ele. “Ontem, havia 219 apostas ativas na categoria de ‘guerra’ da Polymarket. Hoje, são 223. Isso está se espalhando, e o Congresso precisa agir.”

No mês passado, Moulton proibiu sua equipe de usar plataformas de mercado de previsão como Polymarket ou Kalshi, uma política que seu gabinete acredita ser a primeira desse tipo no Congresso.

“Os eleitores que representamos devem confiar que tomamos decisões com base no que é certo para o nosso país, e não com base em como as apostas podem se desenrolar”, disse Moulton na segunda-feira no programa “Squawk Box” da CNBC.

Moulton também afirmou no X que Donald Trump Jr., filho do presidente Donald Trump, “é investidor nesse mercado distópico de morte e pode ter acesso a informações que ainda não são públicas.”

Pedidos de comentário a Trump Jr. não foram imediatamente respondidos à CNBC.

O parlamentar de Massachusetts faz parte de um coro crescente de vozes em Washington que pedem uma supervisão mais rigorosa dessas plataformas de apostas, à medida que o interesse cresce.

Um grupo de democratas no Congresso apresentou, no fim do mês passado, um projeto de lei que proibiria mercados de previsão de permitir apostas sobre eleições, guerra e ações governamentais, além de esportes.

Em fevereiro, seis senadores democratas pediram à CFTC que esclareça que irá proibir quaisquer contratos relacionados à morte de um indivíduo. Esses contratos “apresentam riscos perigosos à segurança nacional”, escreveram os legisladores.

Na quinta-feira, 2, a CFTC anunciou ações judiciais contra três estados por considerar que estavam tentando contornar a autoridade regulatória exclusiva da organização sobre mercados de previsão.

A NFL também solicitou aos operadores de mercados de previsão que mantenham fora de suas plataformas contratos de eventos específicos que a liga considera “apostas questionáveis”. A liga apresentou exemplos de contratos que poderiam ser facilmente manipulados, inerentemente problemáticos, relacionados à arbitragem ou previsíveis antecipadamente e pediu que os operadores se abstenham de oferecer tais negociações.