Polymarket é igual a bet? Veja diferença entre mercado de previsões e apostas esportivas

O avanço de plataformas como Polymarket e Kalshi tem embaralhado uma fronteira que, até pouco tempo atrás, parecia clara: afinal, apostar em um jogo e negociar um contrato sobre o futuro são a mesma coisa? Na prática, não.

Embora a mecânica básica seja semelhante — colocar dinheiro em um resultado e ganhar se acertar —, a estrutura desses mercados é bastante diferente. E essa diferença ajuda a explicar por que essas plataformas começam a ser vistas menos como bets e mais como uma nova classe de ativos.

Nos mercados de previsão, o funcionamento se aproxima de uma bolsa de valores. Em vez de apostar contra a casa, como ocorre nas bets tradicionais, o usuário negocia diretamente com outros participantes. “A Kalshi funciona como uma bolsa, onde as pessoas compram e vendem com base em sua previsão do futuro. A plataforma não aposta contra você, ela apenas cria o mercado”, afirmou à EXAME Luana Lopes, cofundadora da empresa.

Recentemente, o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) lançou o BTG Trends, uma plataforma que permite ao investidor operar teses de mercado a partir de cenários probabilísticos, com foco restrito a eventos do mercado financeiro, como juros e bolsa. Na interface, o investidor trabalha com perguntas diretas, as chamadas trends, sobre eventos de mercado, como "qual será a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) na reunião de abril" ou "se o Ibovespa encerrará o ano nos 200 mil pontos".

Essa lógica muda o centro do jogo.

As bets

Nas casas de apostas, as odds (possibilidades) são definidas pela própria plataforma, que ajusta as cotações para garantir margem de lucro. É um modelo em que a casa sempre ganha no longo prazo — e pode, inclusive, limitar usuários muito bem-sucedidos.

Já em plataformas como a Kalshi ou Polymarket, os preços são formados por oferta e demanda. O valor de um contrato funciona como uma “probabilidade de mercado” em tempo real. Se um evento tem cotação de US$ 0,70, por exemplo, isso indica que os participantes atribuem 70% de chance àquele desfecho.

Essa diferença transforma a forma como esses mercados são usados. Enquanto as bets seguem ligadas ao entretenimento — com foco em esportes e jogos —, os mercados de previsão avançam sobre temas mais amplos, como eleições, inflação, juros e até conflitos geopolíticos.

Na prática, passam a funcionar também como ferramenta de informação. Não por acaso, o volume negociado cresce junto com o interesse por ativos alternativos. Segundo o Wall Street Journal, Polymarket e Kalshi discutem novas rodadas que podem levá-las a valuations próximos de US$ 20 bilhões cada, impulsionadas pelo aumento das apostas em eventos políticos e econômicos.

Outro ponto que diferencia os modelos é a flexibilidade. Nas bets, o usuário normalmente precisa esperar o resultado final. Já nos mercados de previsão, é possível entrar e sair da posição a qualquer momento, conforme novas informações surgem.

Isso cria uma dinâmica mais próxima do mercado financeiro. Se um evento se torna mais provável, o preço do contrato sobe e o investidor pode vender antes do desfecho, realizando lucro.

Essa sofisticação, porém, não elimina o risco nem resolve o debate sobre a natureza desses ativos. Apesar da semelhança com instrumentos financeiros, esses contratos ainda não são considerados investimentos tradicionais. Diferentemente de ações ou títulos, não há geração de valor ao longo do tempo — apenas a materialização (ou não) de um evento.

É justamente essa ambiguidade que coloca o setor em uma zona cinzenta regulatória. Nos Estados Unidos, plataformas como a Kalshi operam sob supervisão e já enfrentam questionamentos por permitir apostas em temas sensíveis, como guerras ou decisões políticas. Projetos de lei tentam limitar esse tipo de contrato.

No Brasil, o cenário ainda está em construção. Enquanto as bets já são reguladas pela Lei 14.790/2023, os mercados de previsão levantam dúvidas se devem ser tratados como jogo ou como derivativos financeiros.