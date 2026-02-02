Passagem de Rafah é reaberta para circulação de residentes entre Gaza e Egito

A passagem de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, foi reaberta nesta segunda-feira para a circulação de residentes nos dois sentidos, segundo confirmou uma autoridade de segurança israelense.

Até o momento, porém, apenas um grupo de palestinos entrou em Gaza, sem registro de saídas do enclave.

De acordo com a fonte, a reabertura ocorreu após a chegada das equipes da Missão de Assistência Fronteiriça da União Europeia (EUBAM), responsáveis por supervisionar as operações no local e atuar como mecanismo de coordenação entre Israel e o governo palestino.

Ainda pela manhã, um primeiro grupo de palestinos cruzou do Egito para Gaza, marcando a retomada do funcionamento da passagem, que permanecia fechada havia quase dois anos. Segundo a imprensa egípcia, a reativação do ponto de travessia integra um plano diplomático patrocinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Imagens exibidas ao vivo pela emissora estatal egípcia Al Qahera News mostraram mulheres e crianças desembarcando de micro-ônibus na zona internacional da passagem por volta das 7h30 no horário local (2h30 em Brasília), acompanhadas por equipes do Crescente Vermelho egípcio. Algumas pessoas idosas foram auxiliadas com cadeiras de rodas.

Fontes de segurança do Egito informaram que a passagem terá capacidade para processar cerca de 200 pessoas por dia, sendo até 150 saídas de Gaza e 50 entradas no território palestino. Nesta segunda-feira, cerca de 50 pessoas estavam autorizadas a ingressar no enclave.

Segundo as autoridades, apenas residentes previamente aprovados por Egito e Israel poderão atravessar. Após a entrada, os palestinos são levados de ônibus até um posto de controle israelense, onde passam por verificação de identidade. A decisão final sobre a liberação cabe às autoridades militares israelenses.

Também está prevista para esta segunda-feira a saída do primeiro grupo de doentes e acompanhantes de Gaza em direção ao Egito, após a abertura da passagem no domingo em caráter piloto. A emissora Al Qahera News informou que hospitais do norte da península do Sinai foram colocados em alerta para receber os feridos.

Mais de 60 ambulâncias aguardam na entrada da passagem para transportar pacientes aos hospitais egípcios. O procedimento inclui triagem médica inicial no próprio posto fronteiriço antes da definição do encaminhamento hospitalar.

Israel havia fechado a passagem de Rafah em 7 de maio de 2024, interrompendo o fluxo de pessoas e ajuda humanitária por esse ponto, considerado o principal elo de Gaza com o exterior fora do controle israelense.

