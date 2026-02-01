Mundo

Israel anuncia reabertura parcial da passagem de Rafah para civis de Gaza

Fontes da segurança egípcia confirmaram à EFE que Rafah foi aberta neste domingo de forma experimental

Ajuda humanitária parada na Faixa de Gaza, em janeiro de 2025.

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 14h47.

Última atualização em 1 de fevereiro de 2026 às 14h50.

A passagem de pessoas pela fronteira de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, deve começar a operar nesta segunda-feira, segundo informou neste domingo o órgão militar israelense responsável pelos assuntos civis nos territórios ocupados (COGAT). A medida ocorre após um período de preparativos e testes, informou a agência EFE neste domingo, 1º.

Em comunicado, o COGAT afirmou que “espera-se que o movimento de residentes em ambas as direções, entrada e saída de Gaza, comece amanhã”.

Horas antes, o órgão havia indicado que a passagem estava “aberta”, mas em fase piloto, enquanto os atores envolvidos realizavam “preparações preliminares” para a movimentação da população.

Fontes da segurança egípcia confirmaram à EFE que Rafah foi aberta neste domingo de forma experimental, para testar os mecanismos acordados para o trânsito de pessoas e mercadorias.

Segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, estava prevista para este domingo a saída de 150 pessoas do enclave — 50 pacientes e 100 acompanhantes —, embora o órgão tenha informado à EFE que ainda não recebeu notificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para organizar o transporte.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) haviam anunciado anteriormente que a entrada e saída de Gaza por Rafah começariam neste domingo.

De acordo com fontes de segurança egípcias, a passagem terá capacidade inicial para cerca de 200 pessoas, incluindo as que deixam o enclave e as que entram.

“Apenas os residentes aprovados poderão entrar e serão transportados de ônibus até um posto de controle israelense para verificações de identidade”, disse a fonte.

O processo será coordenado com o Egito, mediante autorização de segurança de Israel e sob supervisão da missão da União Europeia.

A passagem de Rafah está fechada desde 7 de maio de 2024, quando Israel bloqueou o acesso de ajuda humanitária pelo local, a principal ligação da Faixa de Gaza com o exterior fora do controle israelense, segundo a EFE.

