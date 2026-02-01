Egito e Jordânia rejeitam deslocamento de palestinos e cobram cessar-fogo

O presidente do Egito, Abdelfatah al-Sisi, e o rei da Jordânia, Abdullah II, reafirmaram neste domingo, 1º, sua rejeição a qualquer tentativa de deslocar o povo palestino de seu território, em meio à previsão de reabertura da passagem de Rafah, que conecta a Faixa de Gaza ao Egito. A declaração foi feita durante uma visita do monarca jordaniano ao Cairo, segundo informou a agência EFE.

Em comunicado divulgado pela presidência egípcia, os dois líderes "renovaram as posições firmes do Egito e da Jordânia de rejeição a qualquer tentativa de deslocar o povo palestino para fora de seu território". A nota, no entanto, não menciona diretamente a reabertura de Rafah.

O órgão militar israelense responsável pelos assuntos civis nos territórios ocupados (COGAT) informou que a passagem voltará a operar nesta segunda-feira (29) para circulação de pessoas, com previsão de movimentação em ambas as direções. Fontes de segurança egípcias confirmaram à EFE que o processo ocorre em fase piloto, com preparativos ainda em curso.

Fechada desde 7 de maio de 2024, Rafah era a única fronteira de saída da Faixa de Gaza que não estava sob controle de Israel. A operação israelense naquele mês bloqueou o fluxo de ajuda humanitária e a movimentação de civis pelo local.

Durante o encontro, Sisi e Abdullah II também defenderam a plena implementação do cessar-fogo em Gaza, para acelerar a reconstrução do território palestino.

Os líderes condenaram as “violações e práticas arbitrárias contra o povo palestino” e reiteraram que a criação de um Estado palestino é o único caminho para alcançar paz e estabilidade duradouras no Oriente Médio.