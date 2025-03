Papa Francisco não renunciará e começará nova etapa, afirma cardeal argentino

O prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o cardeal argentino Victor Manuel Fernández, que é muito próximo do papa Francisco, disse nesta sexta-feira que o pontífice, depois de deixar o hospital, "começará uma nova etapa" na qual "haverá surpresas", e comentou que não acha que ele renunciará.

"O papa é um homem de surpresas e certamente terá aprendido muitas coisas neste mês e elas sairão de sua cartola, mesmo sabendo que isso significa um esforço muito pesado para ele, um momento difícil, sei que será frutífero para a Igreja e para o mundo", explicou Fernández, falando a jornalistas à margem de um evento.

Quanto à possibilidade de renunciar, o prefeito foi direto: "Não acredito nisso. não".

Sobre o estado de saúde do pontífice, de 88 anos, que está hospitalizado desde 14 de fevereiro por causa de problemas respiratórios, ele acrescentou que sempre esteve confiante na recuperação "porque ele está fisicamente muito bem".

"Agora precisamos de reabilitação porque um longo período de oxigenação de alto fluxo seca a tosse e você quase precisa reaprender a falar. O estado geral de seu organismo está como antes", explicou.

O cardeal argentino disse que o papa gostaria de voltar para a Páscoa, "mas os médicos querem ter cem por cento de certeza e preferem esperar um pouco" porque "ele tem seu modo de vida, quer dar tudo de si e o pouco tempo que lhe resta ele quer usar 'para não se curar'".

Fernández revelou que o papa "não queria ir para o hospital, ele foi convencido por alguns amigos muito próximos".

"Ele tem uma força imensa, uma capacidade de sacrifício, de dar sentido a esses momentos sombrios...", acrescentou sobre o pontífice.

A saúde do papa Francisco continua a "melhorar" e ele foi retirado da ventilação mecânica não invasiva, a máscara de oxigênio que usava à noite no hospital Gemelli, em Roma, enquanto a infecção está "sob controle", de acordo com as últimas informações após 36 dias internado.